Deportivo Cali, busca la victoria fuera de casa

Tras una semana de entrenamientos, el Deportivo Cali viaja a Bogotá para enfrentarse este sábado al Independiente Santa Fe, en un duelo de entrenadores uruguayos.

Los dirigidos por Gerardo Pelusso, vienen de caer en casa ante el vigente campeón, Deportes Tolima. Mientras que, los dirigidos por Guillermo Sanguinetti viene de caer eliminados por Copa Águila ante el Once Caldas.

Deportivo Cali en sus diez recientes visitas oficiales ante los cardenales solo ha ganado un solo partido (4 derrotas y 5 empates), en aquella victoria de los azucareros el único gol lo anotó el delantero Rafael Santos Borré.

Por Liga Águila, el Deportivo Cali no gana como visitante desde el pasado abril, en aquel juego derrotó a Patriotas FC, son diez encuentros sin victorias para el Cali a domicilio. Por lo que, el cuadro verdiblanco quiere romper esa racha negativa y recuperar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.

Para este sábado, el profesor Pelusso no podrá contar con el uruguayo Matías Cabrera, que se recupera de un esguince en el tobillo y el extremo Didier Delgado que aún no se encuentra habilitado por el departamento médico.

En medio de una posible crisis de resultados, el presidente del club se encargó de respaldar al cuerpo técnico, en el programa De Taquito con Marino esto manifestó: "Soy partidario de la continuidad del profesor Gerardo Pelusso. Me ha gustado mucho el trabajo que hemos adelantado con él. Es una lástima que no se haya tenido la contundencia en los resultados. Pero me gustaría seguir con un proceso en el equipo".

Alineación Probable

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez, Andrés Balanta; Nicolás Benedetti, Jhon Mosquera; Macnelly Torres y José Sand.

El juego entre verdiblancos y cardenales se llevará a cabo este sábado en el estadio El Campín a partir de las 18.00 horas.