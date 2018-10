"No me conformo con este partido, podemos dar más": Hernán Darío Herrera

<p>Semana redonda para Atlético Nacional, tras el empate y el escándalo de Dayro Moreno, los 'verdolagas' se repusieron y engancharon dos victorias consecutivas que los deja a un paso de la clasificación a los 'playoffs' de la Liga, sin descuidar la final que tienen esta semana contra Once Caldas por la Copa Águila 2018.</p> <p>Como dato no menor, las alegrías vinieron frente a dos rivales directos como Rionegro Águilas y Junior de Barranquilla. Al final del partido contra los 'tiburones', <strong>Hernán Darío Herrera </strong>habló ante los medios de comunicación, donde destacó el trabajo en equipo y la capacidad de sus jugadores para mostrar un buen juego. </p> <p>"Debemos valorar el grupo de trabajo y de los jugadores. Salimos de una situación difícil, en estos últimos partidos demostramos categoría. Nacional merece pelear cada título que disputa", comentó Herrera. </p> <p>En cuanto al juego, el técnico dijo que "fue un partido con dos equipos muy fuertes, desequilibramos en el gol. La clave fue pararnos bien en el mediocampo, adelante tuvimos llegadas, ganamos bien a un equipo grande como Junior".</p> <p>Además, "estamos progresando muy bien, esperamos conseguir los objetivos de fin de año".</p> <p>A pesar de estar jugando mejor, consiguiendo los resultados, Hernán Darío advirtió que "no hemos tenido las suficientes sesiones de trabajo para crecer en algunas instancias de juego. Hemos demostrado que podemos seguir creciendo".</p> <p>Finalmente, señaló que "Nacional fue un equipo que se entregó en la cancha, mostró esa casta que siempre lo ha caracterizado. La gente pensaba que estábamos muertos, resucitamos y esperemos que puede pasar en las finales, hay que pelearlas, aunque ganamos, no me conformo con este partido, podemos dar más". </p>