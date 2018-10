"Estamos dentro de los ocho y vamos a pelear hasta el final": Diego Braghieri

El 'verde paisa' no ha podido salir de la irregularidad que lo ha venido acompañado durante este semestre, anoche volvió a perder y no logró conseguir un juego atractivo. Pese a tener un equipo con muchos cambios, preocupa el nivel de algunos jugadores que no han logrado establecerse, ni mostrar su talento.

Contrario a eso, Diego Braghieri se ha venido ganando un lugar en el equipo, el defensa argentino aunque marcó un autogol anoche, fue uno de los que se destaca en este equipo alterno.

Al final del partido, el ex Lanús habló del presente del equipo y lo que viene esta semana con la final de la Copa y la definición en la Liga.

"Sufrimos una derrota muy dura, no la teníamos pensada, pero bueno, hay que seguir, tenemos una final por delante donde podemos revertir", remarcó.

Sobre el partido, "en las pocas ocasiones que crearon nos marcaron, nosotros hicimos méritos para ganar, pero no pudimos convertir",comentó.

Proyectando lo que viene, Braghieri sostuvo que "hace varias fechas que venimos apretados, pero todavía quedan dos fechas para clasificarnos, estamos dentro de los ocho y vamos a pelear hasta el final. Tenemos dos retos esta semana; ganar la Copa y pelear por la clasificación".