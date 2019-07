Julio Comesaña: “El partido es complicado pero es una oportunidad de ser mejores”

El entrenador de Junior intenta armar la nómina para enfrentar a Patriotas este domingo desde las 5 y 45 p.m. en el estadio Independencia de la ciudad de Tunja debido a tres bajas sensibles, se trata de Teófilo Gutiérrez, James Sánchez y Matías Fernández quienes presentan molestias musculares.

El técnico colombo – uruguayo lamenta la ausencia de Matías justo en el momento en que parecía despegar mostrando un mejor fútbol. El chileno viene de tener algunos minutos ante el Tolima, entrenó bien entre semana, pero luego no trabajó a la par del grupo para cuidarlo de alguna lesión más importante. "Matías tiene una pequeña fatiga muscular y seguramente no va a viajar a Tunja, lo digo para que después no estén diciendo que no lo pongo porque no quiero. Es más, adelanto más bien que no va a viajar", manifestó Comesaña.

Otra baja importante que tendría el equipo rojiblanco de cara al duelo de este domingo ante Patriotas sería la de Teófilo Gutiérrez. "Tiene una molestia. Descansa dos días, el dolor pasa, pero juega y le vuelven las dolencias y puede parar dos semanas. Vamos a esperar, pero a Tunja vamos a llevar la gente que esté 100% para jugar", expresó Julio.

En tal sentido, los cambios en la escuadra juniorista serán el debut del delantero venezolano Edder Farias y el defensa Germán Mera quienes tendrán el reto de mostrarse desde el arranque. Ambos fueron dos de los principales fichajes que tuvo el club tiburón en el mercado de incorporaciones de mitad de temporada.

El entrenador tiburón analiza el juego como complicado, pero no da por sentado que no puedan conseguir los primeros tres puntos como visitantes: “El partido es complicado pero nos acostumbramos a ver todos las dificultades como una oportunidad de aprender y de ser mejores y de salir a buscar el triunfo así que vamos en esa tónica, respetamos a nuestros rivales siempre, queda demostrado que somos respetuosos y trataremos de hacer un partido que esté dentro de nuestras posibilidades y que nos permita conseguir un buen resultado”, manifestó el DT.

De igual manera se ajusta a la realidad y de eso le habla a sus dirigidos: “Tenemos que convencernos de que nosotros podemos, de que no somos invencibles de que vamos a perder en algún momento, nos tocará perder, pero que en definitiva lo más importante es salir siempre preparándonos, estar preparados y salir a la cancha preparados para el triunfo no para la derrota y luchar por el triunfo hasta el final entregando todo, no conozco otra manera, habría que tener paciencia porque las cosas no ocurren cuando uno quiere sino cuando corresponden y estar trabajando siempre para que las cosas ocurran”, agregó.

Por último, en la rueda de prensa, Comesaña también manifestó que sigue esperando que se resuelva el caso Guilermo Celis, pero no se desespera: "Si viene, perfecto, pero si Colón decide no dejarlo salir, no pasa nada. No es que yo esté desesperado por traer un jugador para esa zona, su posible llegada es más pensando de cara al futuro cercano. Igual pasa con el extremo. Si hay una oportunidad de traer a alguien, perfecto, sino, vamos a trabajar con lo que tenemos. Ya ahorita podemos contar con Daniel Moreno y Cetré me ha sorprendido. Esperemos que nos pueda dar una mano pronto", concluyó.