Eduardo Méndez: "Recibamos esto con orgullo, con dignidad, tenemos un equipo valiente"

Se cerró el telón de 2019 para Independiente Santa Fe, y no de la manera que se esperaba, pues por más que se haya cumplido una campaña memorable en el segundo semestre, el rojo bogotano se quedó a las puertas de redondear esa gesta con un paso a la final de la Liga Aguila de esta segunda mitad del año.

Sin embargo, es poco lo que se puede reprochar de un conjunto de jugadores y cuerpo técnico que trabajaron incansablemente por lograr los diferentes objetivos del león; pues cabe recordar, que hace tres meses, el objetivo no era ni siquiera una clasificación, sino escapar de una situación comprometedora en la tabla de descenso de 2020.

Independiente Santa Fe y América de Cali, en juego válido por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales. Imagen: Win Sports

Pero sí hubo alguien que fue enfático en reprochar la actitud y el desempeño de la terna arbitral encargada de impartir justicia en el clásico de rojos, y para ello, necesitó hacerse presente para sentar su voz de protesta de forma enfática. Se trata del máximo representante administrativo del equipo, el Presidente Eduardo Méndez.

Gustavo Murillo, además de ignorar al menos una situación clara de penal para el conjunto escarlata, desnudó su falta de gestión con la jugada de gol que pudo ser el empate para el visitante, y en seguida, el segundo gol americano (también polémico por presunto off side) por cuenta de Michael Rangel.

Ante esta situación en la que todo Santa Fe mostró su malestar, estas fueron las principales declaraciones del dirigente de la institución capitalina.

El arbitraje de Gustavo Murillo, en el ojo del huracán. Imagen: Oswaldo Páez/El País.

Las declaraciones de Eduardo Méndez

Para comenzar, el presidente cardenal mostró con firmeza su postura ante lo sucedido en los cerca de 97 minutos que duró el encuentro.

"Cuando uno no tiene poder y las cosas suceden, ante eso no hay nada que se pueda discutir. Sabemos, y sé, porque me han reportado, las irregularidades que hubo en el arbitraje el día de hoy; el señor Murillo y sus dos asistentes cometieron errores que empañan el trabajo de todo un semestre que tuvieron mis jugadores y el esfuerzo que hizo el técnico para sacar esto adelante".

Por otra parte, el presidente cardenal señaló que tiene conocimiento de una serie de hechos que antecedieron el encuentro y que según él, ameritan ser investigados y luego expuestos ante la opinión pública. Estos hechos, de los cuales no dio mayores detalles, al parecer tendrían relación con cómo se dieron las cosas con el colegiado en el partido.

"No voy a denunciar hoy hechos que puse en conocimiento el día de ayer, porque considero que cuando tenga las pruebas las haré públicas, pero había algunos comentarios y nos hicieron algunas llamadas y nos dijeron cosas que estoy en punto de averiguar; ojalá las pueda comprobar porque es muy difícil, uno no puede hablar sin pruebas".

La celebración del segundo gol, anotado por Michael Rangel. Imagen: América de Cali.

Y seguido de esto, se disculpó con la hinchada por no haber podido hacer de Santa Fe uno de los dos finalistas, no sin reconocer el trabajo de sus jugadores por llegar hasta donde se llegó, e invitó a su gente a valorar lo hecho:

"Por eso, lo único que le pido a la afición santafereña es ¡excúsennos, discúlpennos!, los muchachos se entregaron, fueron valientes, y ante estas circunstancias es muy difícil llegar a conseguir lo que uno busca con trabajo y con esfuerzo".

Además, llegó el anuncio que toda la afición de Santa Fe ha estado esperando, viendo que su gestión al frente del equipo en la parte deportiva ha dejado tan buenas sensaciones y un sentimiento unánime de respaldo para 2020; ese anuncio fue, la ratificación de Harold Rivera como Director Técnico para el año que viene:

"El profesor, hoy queda totalmente ratificado en su cargo para quitar dudas, es una persona que ha trabajado, y su trabajo precisamente se ve empañado por situaciones como esas".

Luego de la ratificación de Rivera, pronunció un mensaje donde vitorea a la hinchada albirroja, con la cual se mostró agradecido e invitó a apoyar al equipo, tal y como esta particular afición lo ha venido haciendo:

"Reitero: hincha santafereño, ¡Recibamos esto con orgullo, con dignidad!, tenemos un equipo valiente, un equipo que merece ser respaldado; ojalá los reciban y les agradezcamos todo lo que han hecho por nosotros".

A proósito de las declaraciones de Méndez, este es el mensaje de agradecimiento de Santa Fe hacia su hinchada. Imagen: @SantaFe.

Ante las aseveraciones de que Méndez pone en tela de juicio la clasificación del conjunto escarlata, cuya hinchada, según la prensa, estaba siendo "irrespetada" por sus declaraciones

También hubo lugar a la controversia y el cruce de declaraciones entre Méndez y la prensa caleña que asistió a la rueda de prensa. Uno de los periodistas se atrevió a aseverar que el Presidente estaba "irrespetando" a la hinchada americana con lo que según él, se estaba poniendo en tela de juicio al conjunto americano, mas no al arbitraje. Así replicó:

"Usted lo puede tomar como una 'agresión'; simplemente recibí información de compañeros que vieron el partido, escucharon los análisis y me dijeron los errores que habían cometido los árbitros. Yo no creo que eso sea ofender o desprestigiar una institución; si usted cree que estoy errado, puede analizar los videos y escuchar a sus compañeros, y mirará si hay errores. Yo simplemente estoy diciendo que los árbitros fallaron, no estoy diciendo nada más".

La prensa insiste en que las declaraciones de Méndez "empañan" la clasificación de América luego de 11 años a una final de primera división.

La prensa insistió en decir que el presidente del Expreso Rojo empañó una meritoria clasificación del 13 veces campeón de Colombia a una nueva final, y se hizo énfasis en pedírsele que puntualizara cuáles fueron los errores del colegiado durante el encuentro. Ante esto, Méndez continuó sus argumentos diciendo:

"Yo como lo he dicho, yo hablo con pruebas, y el árbitro en su informe dirá si le dije una sola palabra o si lo increpé; por el contrario, me fui con él, lo acompañé y lo separé de los jugadores que estaban exaltados por lo que había hecho. Entonces, si yo lo increpé, es en su punto de vista, pero estoy totalmente seguro de que al árbitro no le dije una sola palabra, entonces no hay que poner lo que no sucedió".

Una imagen que aclararía que presuntamente Rangel no parte en posición irregular en el segundo gol 'escarlata'. Imagen: captura de pantalla.

Acerca de que el Presidente habla de no tener el poder, ¿a qué se refiere?; y las llamadas que menciona, ¿sobre qué tema específico tienen relación?

Finalmente, en lo que fue una rueda de prensa particular por las declaraciones compartidas entre Eduardo Méndez y Harold Rivera, quienes prácticamente se turnaban en las respuestas, se le pidió al dirigente que precisara algunos de sus conceptos, como el hecho de no tener poder, y las llamadas de las que hizo referencia atrás. Méndez aseveró lo siguiente:

"Las tengo enunciadas (las llamadas), y en su momento lo pondré en conocimiento a quienes corresponde. No tengo poder porque cuando uno se queja ante alguien y no se hace eco sino se deja pasar, y si uno cree que debe tomar correcciones en su momento, no se hicieron. Por eso yo dije que en su momento lo reportaré y lo hablaré con quien corresponda para poner (la situación) en conocimiento".

Así respondió la hinchada cardenal luego de su arribo a Bogotá. Imagen: @SantaFe

Serán sin duda días de trabajo en las oficinas administrativas de Santa Fe, pues terminado el año deportivo, al interior del club hay muchas cosas por resolver, comenzando por la gestión de la situación económica y su acogimiento a la Ley de insolvencia.

Por otra parte, llegará la hora de definir la situación contractual de muchos jugadores, ventas y refuerzos, e incluso aquellos que están en préstamo. Y por si fuera poco, a esto se suma todo lo que dejó el último partido en Cali y lo que vendrá con lo que Méndez declaró ante los micrófonos del Estadio Pascual Guerrero sobre el particular.

Diciembre, un mes que en Santa Fe debe ser asumido con mucho trabajo si se quiere pasar ahí una buena navidad.