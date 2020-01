Se pronuncia Juan Carlos Henao luego de ser despedido del blanco blanco

Luego de regresar de vacaciones el cuerpo técnico y jugadores para arrancar con la pretemporada de cara a la Liga BetPlay 2020-I, el ídolo y exportero del conjunto albo fue notificado del 02 de enero del presente año por medio de una carta donde se le manifestaba la no continuidad en el cargo que desempeñaba actualmente en el conjunto albo.

Él por medio de una entrevista dada el diario local La Patria manifestó: "Estoy sorprendido, no lo esperaba. Siempre trabajé de la mejor manera, con mucha pasión, todos lo saben; con honestidad y transparencia, aportando no solo con los porteros, sino con los demás muchachos. Estoy tranquilo, pero sorprendido y triste. No me dieron ningún tipo de explicación o argumentos de lo que pasó. Neis Nieto, gerente deportivo, me entregó la carta y me dijo que era una decisión de la Junta Directiva y creo que es una decisión de más gente. Hasta el momento nadie me ha dicho nada".

Sin embargo desde finales del año pasado se rumoreaba sobre su posible salida pero siempre creyó que era sólo eso, rumores: “Se habían escuchado muchos comentarios, pero pensé que eran chismes. No hay una razón justa para salir del Club. No tuve actos contra la disciplina, eso lo pueden corroborar con cualquiera; siempre llegué temprano a los entrenamientos y laboré de la mejor manera, planificando. De hecho, fue complicado por dejar el campo y empezar a entrenar, pero se hizo una muy buena labor con José Fernando Cuadrado, que fue el mejor jugador del equipo en la temporada y fue a la Selección Colombia, peleando la opción de ir al Mundial con David González y Leandro Castellanos".

Luego de recibir la notificación Henao dejó ver su dolor y tristeza argumentando: "Me voy dolido, muy triste, sobretodo muy triste porque no hay un motivo justo para mi salida. Creo que íbamos bien, íbamos a seguir creciendo, pero me quedo tranquilo".