Harold Rivera: "Muchas cosas no me gustaron del equipo"

Harold Rivera se mostró molesto por el desempeño de Santa Fe en su encuentro contra el Deportivo Pereira en la ciudad de Bogotá. Al equipo albirrojo no se le vio un estilo de juego como el que está acostumbrado a jugar, se notó la ausencia en el medio campo de un volante defensivo de la talla de Daniel Giraldo.

Es importante recalcar que este encuentro se veía importante, ya que se deja escapar la oportunidad de ser líderes en la decimosexta jornada, sin mencionar que la liga en esta edición cuenta con tres líderes con 28 puntos y le siguen tres equipos con 27, y hasta la fecha la diferencia entre el noveno en la liga y el primero, es de apenas de tres puntos lo cual hace muy competitivo el torneo en este momento y hace que cada gol y cada punto valga.

Rivera habló del principio del partido y se refirió a un juego que desde el principio no tenía brújula en el balón: "muchas cosas no me gustaron del equipo, malas entregas, no sé si llevábamos 2 o 3 minutos y ya habíamos hecho como cuatro entregas malas, y desde ahí cortábamos el juego mal, estábamos caminando la cancha y no es ese el equipo", aseguró el 'timonel' cardenal.

Hablando del funcionamiento, el profesor Rivera recalcó que a lo largo del partido la tenencia de balón y las transiciones de ataque no se conjugaron con el onceno albirrojo. También hizo saber que en el segundo tiempo se notó un cambio, pero hizo falta la usual "garra" y valentía que caracteriza a Independiente Santa Fe, "nosotros equivocamos el camino, muchas malas entregas contra un rival que se repliega… A mi me parece que en el segundo tiempo nos faltó más dinamismo, no sé si entereza o más jerarquía para terminar las situaciones de gol que generamos en estos minutos", agregó.

El estado físico es algo que no le preocupa al Director Técnico del primer campeón, habló de un equipo que en Barranquilla se sintió bien, las variantes que se manejaron y el ritmo de partidos como van, también hizo referencia a que ese tipo de cosas se miden es en la cancha y que el equipo no ha dado señales de desgaste, "los partidos son intensos, son partidos de ida y vuelta, creo que si estuviésemos mal físicamente yo creo que no terminaríamos empujando como lo hicimos porque no empezamos a tirar pelotazos sino hasta lo último quisimos llegar con elaboración de juego como estamos acostumbrados a hacer", puntualizó el tolimense.

Santa Fe ya piensa en su encuentro contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja en donde podría poner un pie en la clasificación, el Técnico del león espera la confirmación médica para tener en cuenta al jugador Sherman Cárdenas, quien salió en la segunda mitad resentido en la pierna izquierda después de un remate al arco.