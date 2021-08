Previa Jaguares vs Junior: encuentro para ingresar a la lista de los ocho mejores de la tabla

Por una nueva jornada de la Liga BetPlay, Jaguares de Córdoba se mide contra el conjunto Junior de Barranquilla en un juego que está pautado para este domingo 15 de agosto. El cotejo se desarrollará en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Monteria. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 30 de marzo en un duelo que concluyó con un triunfo por 2 a 0 a favor del elenco barranquillero.

Jaguares, por su segunda victoria en línea

Jaguares, por su parte, marcha noveno, una posición por encima de su rival hoy en Montería. El equipo dirigido por César Torres viene de vencer 1-0 a Bucaramanga en condición de visitante, triunfo que le brinda aire en la camiseta para encarar motivados este duelo ante el tiburón, donde esperan sacudirse de una larga ‘paternidad’.

El balance ante Junior, en los nueve duelos que ha disputado en el estadio Jaraguay, es de tres empates y seis derrotas, la última por 2-0, el semestre anterior, cuando Sebastián Viera, de tiro libre, y Didier Moreno dictaron sentencia.

El duelo, que contará con transmisión por el canal Win Sports+, será dirigido por el árbitro vallecaucano Nolberto Ararat e inaugurará, a las 4 de la tarde, una jornada dominguera que cuenta con dos compromisos más: Patriotas vs. Atlético Nacional (6:05 p.m., por Win+) y Once Caldas vs. Deportivo Pereira (8:10 p.m., por Win+).

La quinta jornada de la Liga BetPlay 2021-II se completará entre lunes y martes con los últimos tres compromisos: Atlético Huila-Águilas, Santa Fe-Equidad y Deportes Quindío-Bucaramanga

Lista de Convocados

Junior va por los tres puntos y su ascenso en la tabla

En una plaza donde siempre se ha sentido cómodo, como el estadio Jaraguay de Montería, el tiburón no ha perdido en sus nueve visitas desde que Jaguares ascendió a la primera división, Junior espera mostrar hoy una cara distinta y volver al camino del triunfo, cuando se mida al cuadro cordobés, a partir de las 4 p.m., por la quinta jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Los rojiblancos, que siguen sin conectarse con su afición en este inicio de temporada, han protagonizado dos tristes empates en sus últimas dos salidas, sin anotar un solo gol y dejando una sensación de irregularidad e incertidumbre que comienza a generar preocupación, a pesar de que apenas se están dando los primeros pasos en la Liga este semestre.

Sin ninguna duda, el Junior de Amaranto necesita dar pronto un golpe que le permita gritar presente, le brinde un respiro en medio de la humarada que producen las críticas y lo lleve al grupo de los ocho donde, como mínimo, debe mantenerse siempre, ya que hoy está excluido al sumar solo cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota en sus primeras cinco salidas.

Para este duelo ante Jaguares, el técnico rojiblanco apostará por el mismo equipo que viene de igualar 0-0 frente al Tolima, en el Metropolitano, la jornada anterior. La única novedad sería la presencia de Juan David Rodríguez en el centro del campo en lugar de Didier Moreno, quien aún le falta por cumplir una fecha de sanción de las seis, luego le bajaron a cuatro, que inicialmente le impuso la Comisión Disciplinaria de la Dimayor por los incidentes del semestre anterior en la semifinal frente Millonarios (el volante jugó el partido pasado por la presencia de Fabián Ángel en la Selección Colombia sub-20).

Con esta decisión de darle continuidad al mismo once, el técnico Luis Amaranto Perea le brinda un nuevo espaldarazo a Cristian Martínez Borja, que poco o nada ha podido mostrar con la rojiblanca del Junior, a pesar de venir con muy buenos números de Ecuador. Al delantero le ha costado muchísimo asumir ese rol de goleador y la afición ya ha comenzado a señalarlo, a pesar de que desde la interna rojiblanca pidan, una y otra vez, paciencia con el atacante chocoano.

Lista de convocados

Posibles alineaciones

Jaguares: Pablo Mina, Israel Alba, Iván Scarpetta, José L. Marrufo, Nelino Tapia, Luis Chiquillo, Fabián Mosquera, José Lloreda, Eduardo Sosa, Pablo Rojas, José Barragán. D.T.: César Torres

Junior: Sebastián Viera, Walmer Pacheco, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes, Larry Vásquez, Juan David Rodríguez, Edwuin Cetré, Luis González, Freddy Hinestroza, Cristian Martínez Borja. D.T.: Luis Amaranto Perea.

Equipo arbitral

Central: Nolberto Ararat – Valle del Cauca

Asistente No.1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente No.2: Juan C. García – Antioquia

Cuarto Árbitro: William Clawford – Córdoba