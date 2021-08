Previa Once Caldas vs Pereira: obligados a ir por la victoria

Once Caldas y Deportivo Pereira se encontrarán nuevamente en la edición 215 del clásico del eje cafetero este domingo 15 de agosto de 2021 en el Estadio Palogrande. El conjunto local quiere revancha del último encuentro ocurrido en 2020 en el que empató el clásico sobre la hora pero posteriormente perdería en el escritorio por una inscripción irregular.

Antes de que ambos conjuntos se enfrenten esta noche, Once Caldas se ubica en la posición 15 producto de 4 puntos con una diferencia de -2, mientras que Pereira se coloca 17 con diferencia de -3.

Once Caldas, con la permanencia de Eduardo Lara en juego

Existe la posibilidad de que concluido el partido, se sigan produciendo noticias impactantes para el futuro del Once Caldas en las próximas horas. Si Once Caldas no gana el clásico ante Pereira, el puesto de director técnico del conjunto albo, que ostenta Eduardo Lara quedaría libre.

El blanco blanco viene de caer 1-0 ante América de Cali como visitante en la fecha pasada, sumando una derrota más al registro de Lara que estadísticamente clasifica entre uno de las peores campañas de un entrenador en la historia del equipo, con apenas 4 victorias en su periodo.

Por lo tanto, una victoria es lo único que aceptará la hinchada que horas antes del partido realizó un banderazo en el estadio para motivar al equipo. Pues además, será el primer clásico jugado en Palogrande con público luego de 10 años.

Once Caldas presenta algunas modificaciones en su nómina con respecto al partido anterior. Duván Viáfara sale de la convocatoria tras su lesión y, sumado a la lesión de Deivy Balanta, Sebastián Palma será quien acompañe a Fabrizio Buschiazzo en la pareja de centrales.

Junto a él también salieron de la lista Félix Micolta y Brayan Angulo para el reingreso de Mender y Alejandro García. Lara pretende dar el batacazo desde el arranque con la modificación en la nómina titular con la inclusión de Nelson Quiñones por la banda y Alejandro García acompañando a Sebastián Guzmán.

Lista de convocados

Pereira, necesitado de una victoria

El panorama del Matecaña no es muy alentador. Luego de perder en su casa ante Envigado el pasado martes ante Envigado 1-0, sigue estando en zona de peligro y ahora a 4 puntos del Quindío (95 Pts) en la tabla del descenso.

Con la noticia durante la semana de la posible compra por parte del club por parte de la sociedad Anzety LM SAS, Pereira quiere demostrar que la invesión valió la pena ganando el clásico del eje, con el que se espera sea un punto de inflexión para los próximos partidos.

Para este partido, Pereira presenta un cambio en cuanto a la formación titular que presentó ante Envigado, el lateral derecho ex Once Caldas, Gilberto 'Alcatraz' García irá a la banca y en su posición estará Jherson Mosquera. Debido a esto entrará Maicol Medina a la titular a ocupar la banda izquierda mientras que Rafael Navarro se cambiará de lado para jugar por el costado izquierdo.

Alexis Márquez buscará hoy la segunda victoria en el semestre con un banco que tambien presenta modificaciones. Jugadores como Delio Ramírez, Franco Arizala y Alejandro Piderahita que salieron por decisión técnica.

Lista de convocados

Posibles formaciones

Once Caldas: Gerardo Ortiz; Santiago Roa, Fabrizio Buschiazzo, Sebastián Palma, Nicolás Giraldo; Sebastián Guzmán, Marcelino Carreazo; Nelson Quiñones, Harrison Otálvaro, Juan David Pérez; Marco Pérez. D.T.: Eduardo Lara.

Deportivo Pereira: Harlen Castillo; Jherson Mosquera, Danny Cano, Carlos Ramírez, Cristian Flores; Rafael Navarro, Jhonny Vásquez, Maicol Medina; Wilfrido de la Rosa, Brayan León, Éver Valencia. D.T.: Alexis Márquez.

Cuerpo arbitral

Central: Edilson Ariza (Santander)

Asistente No 1: Mario Tarache (Casanare)

Asistente No 2: Julio Hoyos (Córdoba)

Emergente: Yeison Vásquez (Caldas)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)

AVAR: Keiner Jiménez (Cesar)