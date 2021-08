Independiente Santa Fe, análisis del rival: La Equidad (Fecha 5, Liga 2021-II)

Independiente Santa Fe recibe la visita de La Equidad en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá, en compromiso válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2021-II. El conjunto cardenal busca su segunda victoria del semestre, mientras que los dirigidos por Alexis García quieren conseguir el primer triunfo tras dos empates y dos derrotas en las primeras jornadas disputadas.

Análisis del equipo 'asegurador'

La Equidad ha tenido un irregular comienzo, marcado por dos empates en condición de local y dos derrotas oficiando como visitante. El técnico asegurador, Alexis García, se caracteriza por realizar variantes tácticas dependiendo del rival y su estilo de juego. Pero, se puede decir que es el 4-3-3 uno de los esquemas más adoptados por García, con laterales de constante salida al ataque y extremos que se complementan con el delantero centro.

Como suele suceder, el elenco bogotano es un equipo más reactivo que propositivo, en donde la defensa es una característica importante y el aprovechar los espacios que deja el rival atrás se constituye en una herramienta a la hora del ataque, pero que no ha dado los resultados esperados ya que los verdiblancos no han podido marcar ningún gol en los cuatro juegos iniciales. No es La Equidad un conjunto con un fútbol muy lírico y expresivo; por el contrario, suele ser práctico y rudo en el terreno de juego. Pasarse de revoluciones en el juego fuerte siempre ha constituido casi que una impronta del entrenador antioqueño.

Entre los jugadores más importantes de La Equidad podemos mencionar, si se quiere, a Daniel Mantilla. Joan Castro, Pablo Lima y Diego Valdés. No ha logrado marcar goles, pero tampoco ha recibido muchos en contra (2), que, no obstante, han resultado definitivos para las derrotas sufridas. No la va a tener fácil el asegurador ante un Santa Fe necesitado y que tiene la presión de los buenos resultados para así mitigar, un poco, el mal desempeño de los últimos meses.

Posible formación

Cristian Bonilla; Carlos Arboleda, Jean Carlos Pestaña, John García, Andrés Correa; Pablo Lima, Joan Castro, Ederson Moreno; Daniel Mantilla, Diego Valdés y Amaury Torralvo.