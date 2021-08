Pablo Lima: "Este equipo quiere ser campeón"

Tras el triunfo de Equidad Seguros, 0-2 ante Independiente Santa Fe, el volante Pablo Lima, figura del partido, señaló que el conjunto asegurador quiere ser campeón.

"Somos conscientes que una victoria no significa nada, este equipo quiere ser campeón y para serlo hay que ganar todos los partidos", señaló Lima en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Equidad, elenco que no había conseguido marcar gol en la presente Liga BetPlay, logró su primer triunfo del torneo con goles de Lima y del delantero Diego Valdés.

Ante esta evidente mejoría Lima afirmó que "en lo que más se trabajó fue en la parte ofensiva y en los movimientos de ataque, que era lo que más nos estaba faltando. Creo que con el entrenamiento y el trabajo sacamos el resultado adelante".

De los cinco partidos disputados por Equidad, Pablo Lima ha disputado todos en condición de titular. Ante esta confianza que le ha brindado Alexis García, el uruguayo destacó su relación con el técnico asegurador.

"Me siento cómodo con lo que me pida el profe, es el que mejor me conoce y sabe la posición que puedo cumplir y haré de la mejor manera lo que me pide en la cancha", afirmó Pablo Lima.

Adicionalmente, mencionó que no le molestan las variantes tácticas dispuestas por su entrenador: "No tengo problemas si me pide jugar arriba o más abajo, defender o atacar, es un equipo y hay que cumplir las dos facetas.

Por otro lado, Lima también dio un resumen de las cosas que se tuvieron en cuenta para enfrentar al conjunto cardenal y lograr el triunfo.

"Todos conocemos a Santa Fe, sabemos que es un equipo muy complicado, tanto en los físico como en la parte técnica, la clave estuvo en lo que repetimos partido tras partido", declaró el urugauyo.

También destacó la fortaleza táctica de su grupo: "Somos un equipo muy fuerte, a los rivales les cuesta hacernos goles y lo sabemos e intentamos aplicar lo que el profe trabaja en la semana y hoy funcionó".

Finalmente, Lima se mostró contento con el triunfo ya que es importante para lo que viene: "Es una victoria que veníamos buscando y necesitando, pero conscientes que para ser campeón hay que hacer mucho sacrificio", puntualizó.