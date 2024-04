La Equidad recibe la visita de Fortaleza CEIF en el Estadio Metropolitano de Techo este jueves a las 4:00 p.m. en compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024-I. Es un duelo interesante por cuanto los dos equipos realizan una buena temporada; en el caso de Equidad, actualmente se encuentra en el grupo de los ocho y con sus 29 puntos en la tabla está prácticamente clasificado, mientras que, Fortaleza CEIF, con 22 puntos, está a la expectativa de ganar para tener la posibilidad de alcanzar un cupo en los cuadrangulares.

El 'asegurador' no se conforma

La Equidad volvió al triunfo tras varios partidos consecutivos sin ganar y acumula dos vitctorias al hilo. Ello le sirvió para tener prácticamente asegurada su clasificación a la fase de cuadrangulares, pero, ahí no para todo y los dirigidos por Alexis García se aferran a las matemáticas para lograr convertirse en cabeza de grupo de cara a los cuadrangulares. No es tarea fácil teniendo en cuenta lo apretado de la tabla, pero, son consicentes que deben dar la pelea.

El jugador Fabián Viáfara, lateral derecho de La Equidad, habló para el programa El Alargue de Caracol Radio y respecto del partido ante Fortaleza CEIF manifestó: "Fortaleza es un muy buen equipo, juega muy bien. Tiene mucha intensidad, tiene una propuesta de juego muy buena. Nosotros ya lo hemos venido analizando hace rato, son los equipos que a mí personalmente me gustan jugar porque tienen esa personalidad de ir a cualquier cancha para jugar de tú a tú, y es difícil conseguir un equipo así".

Y con relación a las críticas al proceso que lleva el equipo, Viáfara comentó que: “Más que estar clasificados o no, nosotros no nos fijamos mucho en eso porque queremos seguir sumando, queremos quedar lo más alto posible en la tabla. Ha sido un torneo muy bueno para nosotros como grupo, entonces sería bueno quedar arriba para que no haya esa duda que pasó en algunas fechas, cuando más de uno creyó que nos íbamos a quedar o que no íbamos a alcanzar. Lo mejor es entrar con contundencia y hacer lo que hicimos todo el torneo, tener esa regularidad y llegar lo más fuerte posible a la final”

El técnico Alexis García disondrá de sus mejores hombres para enfrentar este partido, comandados por Johan Rojas que se ha constituido en una de las gratas revelaciones del fútbol colombiano en el último tiempo y experimentados como Fabián Viáfara, Washington Ortega y Juan Mahecha.

Los 'amix' se ilusionan con los ocho

Fortaleza CEIF regresó esta temporada a la Primera División y, hasta el momento, su dessempño ha sido interesante. Con 22 puntos en la tabla, el elenco bogotano busca un triunfo en Techo que le permita seguir ilusionado con lograr la clasificación a la fase de cuadrangulares.

Los amix llegan a este encuentro muy motivados tras sus recientes triunfos contra Nacional en Medellín y contra Once Caldas en Techo que los puso de nuevo en la pelea por un cupo en los ocho. En partidos anteriores, no los acompañaron los resultados, pero, dejaron una grata impresión con el juego mostrado y ahora aspira a que se consigan los puntos necesarios para hacer realidad el objetivo.

El técnico Sebastián Oliveros ha realizado un valioso trabajo de la mano de jugadores como Juan Castillo, Hayen Palacios, Daniel Rivera, Leonardo Pico y Jesús Arrieta, que han mostrado un fútbol práctico, de buen trato al balón y aprovechar espacios que deje el rival. Ellos y los demás integrantes de la nómina serán vitales en pro de conseguir los tres puntos.

Formaciones probables

La Equidad: Washington Ortega; Fabián Viáfara, Daniel Polanco, Bleiner Argón, Andrés Correa; Kevin Salazar, Juan Mahecha, Elen Ricardo; Diego Castillo,Johan Rojas y Kevin Viveros. D.T.: Alexis García

Fortaleza CEIF: Juan Castillo, Hayen Palacios, Yesid Díaz, Juan Guevara, Daniel Rivera; Nicolás Rodríguez, Leonardo Pico, RRonaldo Pajero, JUan Castillo; Adrián Parra y Jesús Arrieta. D.T.: Sebastián Oliveros.

Equipo arbitral

Central: Edwin Trujillo - Casanare

Asistente Nro.1: Juan García - Antioquia

Asistente Nro.2: Jorge Sanna - Norte

Cuarto Árbitro: Jenny Torres - Bogotá

VAR: Never Manjarrez - Córdoba

AVAR: Johan Castro - Bogotá