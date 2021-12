Alejandro Restrepo: "Todavía estamos con las posibilidades en el grupo"

Los últimos partidos de Atlético Nacional han sido más que decepcionantes. Por liga, el equipo no sabe lo que es ganar hace siete fechas, sumando cinco empates y dos derrotas, dos empates en cuadrangulares y una derrota.

La hinchada se encuentra inconforme ante esto y se le recrimina a los jugadores y al cuerpo técnico. Es por esto que Alejandro Restrepo, director técnico del verdolaga atendió a los medio de comunicación previo a la fecha 4 del cuadrangular A, asegurando que: "Encontrar el nivel en cualquier momento es importante. Para nosotros como grupo era muy importante establecer una idea de juego rápidamente, convencernos de que con esa idea podíamos ganar, creo que lo hicimos".

También, Restrepo, afirmó en cuanto al funcionamiento del equipo que "seguramente, en otros aspectos, en toma de decisiones o en el análisis del mismo juego hemos podido fallar en algún momento y tomamos esto como aprendizaje".

Además abrió la idea de seguir vivos en el grupo: "Lo primero en lo que nos hemos enfocado es sentir que todavía estamos con las posibilidades en el grupo, que esto es fútbol y que nos faltan tres juegos y que para poder tener opciones el más importante es el juego contra Cali".

También sentenció: "Sentimos que en los últimos juegos no hemos sido ese equipo preciso, efectivo, que tiene mucho que ver con esa rebeldía; pero sentimos que no es por no querer hacerlo, hay muchas veces que uno, no solo en el fútbol sino en la vida, quiere y no puede. Eso hemos sentido en estos partidos".

Además, agregó: "En momentos clave de los partidos hemos querido pero no hemos podido y estamos trabajando en retomar eso que nos ha llevado hasta acá".

Refiriéndose al juego anterior afirmó que "en el juego anterior hicimos sustituciones estructurales y nominales y son alternativas que siempre nos planteamos. Puede ser hombre por hombre para buscar distintos funcionamientos o también en la estructura".

Por último, agregó: "Vemos el juego como una oportunidad, tenemos una gran oportunidad, primero de demostrarnos a nosotros mismos el gran equipo que somos y el gran torneo que hemos hecho, los valores que tiene este equipo se deben ver expuestos en este partido para demostrar la oportunidad que tenemos".

El próximo encuentro de Atlético Nacional será el miércoles 8 de diciembre a las 7:30pm en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, frente a Deportivo Cali por la fecha 4 del cuadrangular A.