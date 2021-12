Nacional pasó vergüenza en Palmaseca y cayó 3-1 ante el Cali

Los dirigidos por Restrepo no encuentran el camino de la victoria y cada vez se ven peor. El verdolaga no repunta y, a pesar de que los resultados de otros juegos se le han dado, el equipo no muestra el desempeño del todos contra todos y, la última vez que vio la victoria fue en el 5-0 frente a Deportivo Pereira en la final de ida de la Copa BetPlay.

El técnico Alejandro Restrepo cada vez se ve más nublado y, jugadores determinantes como Jarlan Barrera, Andrés 'El Rifle' Andrade y Yerson Candelo han bajado notoriamente su nivel, además sumado a la baja por lesión de Baldomero Perlaza.

Primer tiempo dubitativo

Atlético Nacional arrancó el partido acorralado contra su propio arco, en frente tenía a un Deportivo Cali que salió a proponer, tanto que al minuto 8 fue sancionado un dudoso penalti de Danovis Banguero contra Jorge Marsiglia; penal que Harold Preciado convirtió en el primero para el conjunto local.

Luego de esto Nacional con muy poca reacción trato de ir por el empate pero se encontró con un juego muy cortado y chocado, además de un Cali que supo manejar el partido. Además, para la mala suerte del verdolaga Felipe Aguilar sufrió una molestia muscular y debió ser sustituido al minuto 21 por Cristian Castro.

Poco ocurrió hasta el minuto 27 en donde Darwin Andrade vio la tarjeta roja por una falta a Bryan Rovira en donde el VAR le aviso a Jhon Hinestroza la sanción.

Luego de esto Nacional no supo aprovechar la superioridad numérica y genero muy pocas opciones de gol, tuvo que esperar hasta el minuto 41 para que un pase preciso de Danovis Banguero penetrara la defensa azucarera y Dorlan Pabón lograra encarar y sacar un derechazo al segundo palo para empatar el encuentro. A pesar del empate, Alex Castro vio la tarjeta roja en el banco de suplentes por gestos en contra de la hinchada del Deportivo Cali. Posterior a esto, el encuentro siguió con la misma tónica que llevaba.

Segundo tiempo, todo del Cali

Nacional pareciera que no salió al segundo tiempo. Se vio un equipo frío y displicente, incluso, teniendo uno más en la cancha.

El técnico Alejandro Restrepo, inexplicablemente sacó a Nelson Palacios por Juan David Cabal poniendo a Danovis Banguero como volante de primera línea y, a partir de ahí, el equipo perdió su orden completamente.

Atlético Nacional no se hallaba en la cancha y, el Cali, se aprovechó de esto. Con un Teófilo Gutiérrez inspirado, un Harold Preciado participativo y el ingreso de Jhon Vásquez al minuto 58, encontraron la ventaja para desestabilizar a Nacional y convertir el segundo gol al minuto 67 con un centro preciso de Jhon Vázquez. Luego de esto, al minuto 75, llegaría el tercero de los azucareros y el segundo en la cuenta de Teófilo tras un centro de Harold Preciado para la definición de cabeza de 'Teo'.

Deportivo Cali controló el resto del partido, mientras que Nacional, miraba aturdido y confundido el partido desde el campo. Un equipo completamente pasivo, desordenado y sin actitud en los últimos minutos de juego.

El próximo partido de Atlético Nacional será el miércoles 8 de diciembre, nuevamente frente al Deportivo Cali, por la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 7:30pm.