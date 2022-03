Rafael Dudamel: "El grupo está muy bien y ansioso de jugar"

El conjunto azucarero terminó su preparación para afrontar un nuevo compromiso decisivo como lo será la final de vuelta de la Superliga 2022, el partido de ida termino empatado 1-1 contra el Deportes Tolima en Palmaseca y que ahora los dirigidos por Rafael Dudamel buscará lograr lo conseguido hace dos meses, cuando dio la vuelta olímpica en la capital tolimense.

"Desde lo deportivo hay que refrescar ideas, el funcionamiento colectivo e individual y, desde lo específico, marcar fortalezas que puedan ser determinantes. Cuando uno va a enfrentar a un buen rival como Deportes Tolima, hay que entrar en consciencia de lo importante que es ganar un nuevo trofeo, mañana (este miércoles) no valen los 19 puntos de ellos ni los cuatro de Cali, el partido está empatado, quedan 90 minutos, queremos refrescar y recordar el momento en el que dimos la vuelta olímpica, llevar a la calma a los jugadores, porque lo que no trabajaste en los días anteriores, no tienes cómo hacerlo en las horas previas", afirmó el estratega venezolano.

El timonel de los verdiblancos expuso cómo ha manejado al grupo por la seguidilla de partidos: “Nos ha costado muchísimo, no hemos tenido una semana larga desde qué arrancamos a competir y se vuelve uno un entrenador muy digital entre lo que quiere mostrarles del rival".

También complementó diciendo: "Lo que queremos seguir repitiendo de lo bueno qué se puede hacer entre partido y partido, como fortalecer en funcionamiento lo que queremos del equipo. Nuestros futbolistas tienen una huella muy buena de trabajo, que nos permite en los cortos tiempos soportar la exigencia, la intensidad para prepararnos nuevamente, pero a esa herramienta digital tiene que apelar el entrenador en toda esta seguidilla domingo-miércoles, estaba marcado así desde el principio, sabíamos cuál era la planificación de nuestros partidos, así que lo vamos trabajando en la medida de lo posible en la cancha”.

El capitán ‘Teo’ Gutiérrez manifestó el estado anímico del grupo para disputar el importante compromiso: “Es una final, se debe jugar como tal, nosotros, creo que nos estamos acostumbrando a eso, la mayoría ya la jugó así que bueno, una plaza muy bonita para jugar al fútbol, un gran rival, grandes jugadores, pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, ojalá con la ayuda de Dios podamos ganar la Superliga qué es una copa anhelada, ese es el sueño de nosotros y vamos a plasmar un partido con mucho carácter y personalidad”.

El esférico empezará a rodar en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 8:00 p.m., transmite Win Sports + también puede seguir la transmisión online a través de VAVEL.