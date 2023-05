Previa La Equidad vs Atlético Bucaramanga: no hay mañana para el 'asegurador'

Este Viernes, La Equidad recibe a Atlético Bucaramanga en el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-I, el local aún tiene opciones de clasificar, pero deberá ganar los dos partidos que le restan y esperar otros resultados, mientras que la visita no tiene opciones de clasificar y ya piensa en el próximo torneo.

La Equidad, por la ilusión de la clasificación

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, La Equidad pasa un presente irregular, pues luego de disputar 18 fechas, se encuentra en la posición número 10 de la tabla de posiciones con 22 puntos, esto tras ganar cuatro partidos, empatar 10 y perder cuatro, además cuenta con una diferencia de gol de +2, esto tras anotar 19 goles y haber recibido 17.

La Equidad viene con una racha de buenos resultados que lo ilusionan con la clasificación, el panorama es bastante complicado teniendo en cuenta que en la primera mitad de la fase de todos contra todos tuvo bastantes derrotas, pero luego de encontrar el gol, el equipo se ha visto mejor y ha recompuesto su camino, el panorama de clasificar no es tan alentador, pues deberá ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados de otros equipos que también están en la disputa, esto teniendo en cuenta que el máximo puntaje que puede lograr son 28 puntos, así que el elenco asegurador además de ganar sus próximos encuentros tiene que mejorar su diferencia de gol que podrá ser un ítem clave para el desempate de cara a esas últimas casillas que quedan en el grupo que disputara la siguiente instancia.

Bucaramanga, a pensar en el próximo torneo

Hablando de la tabla de posiciones, Atlético Bucaramanga cuenta con un muy mal presente, pues luego de 18 fechas disputadas, se ubica en la casilla número 19 de la tabla de posiciones con 17 puntos, esto tras ganar tres partidos, empatar ocho y perder los siete restantes, además, ha anotado 13 goles, pero ha recibido 19, para una diferencia de gol de -6.

El conjunto leopardo no la ha pasado nada bien en la presente edición de la Liga BetPlay, pues los resultados y el juego no lo han acompañado, a pesar de haber cambiado de entrenador teniendo en cuenta que salió Raúl Armando y llegó Aléxis Márquez el equipo aun así no mejora, pues hasta la fecha inmediatamente anterior logró volver a la victoria, pero llegó a tener 14 partidos sin sumar de a tres lo que deja ver el mal momento que atraviesa el equipo; en lo que le queda deberá pensar en el tema de la reclasificación, intentar hacer una buena presentación, ajustar sus piezas y terminar de la mejor manera posible.

Posibles formaciones

La Equidad: Washington Ortega; Joan Castro, Daniel Polanco, Alejandro Prieto, Andrés Correa; Juan Mahecha, Pablo Bueno; Kevin Londoño, José Lloreda, David Camacho; Johan Rojas. D.T.: Alexis García.

Atlético Bucaramanga: Cristopher Varela; Cristian Subero, Nicolas Marotta, Francisco Meza, Cristian Flórez; Francisco Rodríguez, Aldair Zarate; Jader Maza, Diego Chávez, Neymar Sánchez; Gonzalo Lencina. D.T.: Aléxis Márquez.

Equipo arbitral

Central: Luis Delgado - Valle

Asistente Nro. 1: Mario Tarache - Casanare

Asistente Nro. 2: Wilson Ortiz - Norte

Cuarto Árbitro: Camilo Sánchez - Bogotá

VAR: Leonard Mosquera - Antioquia

AVAR: Jhonathan Aguirre - Caldas

El historial reciente entre ambos equipos se encuentra a favor de La Equidad, pues de los últimos cinco compromisos disputados, el asegurador se ha impuesto en dos ocasiones, se han registrado dos empates y Atlético Bucaramanga ha logrado una victoria, en cuanto a goles, el historia también lo domina La Equidad con seis goles frente a cuatro de Atlético Bucaramanga.

El encuentro entre La Equidad y Atlético Bucaramanga se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá e iniciará a las 8:15 p.m. hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.