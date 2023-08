Reacciones en La Equidad tras su empate frente a América de Cali

La Equidad sumó un empate más en la actual edición de la Liga, el entrenador Alexis García se refirió a esas virtudes del rival y lo que América tuvo en cuenta del juego de su equipo: "América tiene una nómina de lujo, aparte están proponiendo un juego muy ofensivo, no tanto como lo venía haciendo, yo creo que hubo respeto por La Equidad, los técnicos rivales lo respetan muchísimo como equipo y lo respetan tanto que sus planes son distintos, ya no jugó Portilla de central, si no que jugó un central, ya jugaron cuatro defensas y dos volantes de primer línea, me parece que en eso el equipo se ha ganado un respeto de parte de los rivales".

Equidad juega bastante bien, en la actual edición de la Liga normalmente domina el juego o domina mayores periodos de partido que el rival, el entrenador García se refirió sobre este tema y de porque su Equipo pudo merecer más en el juego: "Creo que América el segundo tiempo dominó el balón, pero La Equidad dominó el partido porque la opciones claras de gol las tuvo Equidad, fue efectivo con la pelota, cerró los espacios en defensa y le faltó solo definir, no quiero decir con esto que teníamos que haber ganado sobradamente el partido, fue un resultado justo porque América fue un gran rival, fue un gran equipo, es un equipo que va a ser muy difícil para todos, que tiene variantes muy buenas".

El conjunto asegurador fue de más a menos en el juego, inició dominando, pero conforme que iban pasando los minutos, el equipo decayó un poco, el arquero Washington Ortega se refirió sobre este tema y sobre porque pudieron merecer más en el encuentro: "Creo que las situaciones más claras las tuvimos nosotros, creo que en el segundo tiempo nos quedamos un poquito y nos fuimos hacia atrás, pero hay que tener muchas cosas en cuenta, sobre todo que fuimos a Tunja y la verdad en una cancha dificilísima, en la cual el pasto es muy pesado y la verdad creo que en el segundo tiempo el equipo sintió un poquito eso y hay nos tiranos un poquito atrás, pero la verdad es que tuvimos todas las situaciones de gol nosotros y yo la verdad en el primer tiempo sobre todo tengo una y después no muchas más, no hice nada, entonces creo que el equipo está muy bien, nosotros venimos haciendo un laburo muy bueno".

El próximo partido de La Equidad será como visitante frente a Independiente Santa Fe el sábado 12 de Agosto en el marco de la fecha cinco de la Liga BetPlay DIMAYOR 2023-II, el encuentro se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogotá y tendrá como hora de inicio las 4:10 p.m. hora colombiana.