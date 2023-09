Jhon Duque: "Es un partido donde somos visitantes, común y corriente"

Altas y bajas, cielo e infierno, así se puede resumir el semestre de Atlético Nacional, que en su fecha 10 llegará a disputar el liderato frente al rival de patio. El ganar el clásico paisa supondría un golpe en la mesa ante un DIM que viene en buen nivel.

Una de los elementos que se ha hecho importante en el once titular es Jhon Duque quien entregó sus sensaciones previas de cara al juego con Independiente Medellín, que más allá de la típica rivalidad, este clásico se presenta con una baja expectativa por parte de la hinchada del Rey de Copas.

El ingeniero quien ha tomado los estandartes del mediocampo, viene figurando como el obrero que hace el trabajo correcto y silencioso, poco a poco ha mostrado un trabajo honesto que lo hace dueño de la mitad del terreno junto a Robert Mejia.

Duque habló sobre como mejorar el juego, que aún está en deuda: "Va a ser importante tener herramientas porque nos hemos hecho fuertes muchas veces en pararnos bien, tener transiciones rápidas y ser efectivos a la hora de marcar. Seguramente va a ser importante muchas veces imprimir esa pausa al juego y tener un poco más de control y dominio".

El mediocampista también se refirió del rival, y su actualidad: "Hemos visto un rival que se para muy bien en su línea defensiva y que intentan jugar. Intentan tener el control de los partidos y por eso va a ser importante disputar la mitad de la cancha con control de la pelota y con intensidad".

Duque también tuvo unas palabras para referirse de sus compañeros de zona: "Mas allá de los nombres, es importante tener una idea de juego, tener referentes que sepa uno que pueden cumplir el rol y el legado que ha dejado Sebas Gómez ha sido impresionante. Un referente también lo es Alexander Mejía y la idea es ir aprendiendo todos los días y tomando lo mejor de cada uno de ellos"

La respuesta clave es sobre la duda que genera el ambiente interno del grupo, más allá del juego intermitente y el conflicto dirigencia-hinchada, así lo entiende el volante bogotano: "El ambiente lo conforman muchas cosas. En el exterior seguramente se viene viviendo un ambiente un poco hostil, más allá de eso siento que nosotros como jugadores como plantel debemos estar más unidos que nunca y en ese orden de ideas este partido es fundamental, es un partido que seguramente nos va a dar mucha confianza que nos va a preparar para cosas importantes".

Duque también tuvo unas palabras para hablar de su sistema predilecto: "Nacional siempre quiere salir a proponer y en ese ser propositivo podemos ver un equipo como el que vimos frente a Pereira con un volante de marca y dos volantes más mixtos, aunque no todos los partidos se prestan para eso y hay partidos de visita en los cuales hay que tomar ciertas precauciones. Este semestre hemos afianzado mucho ese 4-3-3 y la verdad que nos hemos sentido muy bien porque uno de esos interiores logra muchas veces hacer el doble cinco provisional".

Por último el ingeniero habla sobre la decisión de tener una sola hinchada en una nueva versión del clásico regional más importante de Colombia: "Personalmente no quisiera ver un clásico con una sola hinchada, (...) porque desde que llegué a Medellín he visto un ambiente muy favorable en cuanto a barras, en cuanto a ambiente en el estadio, y el ambiente del clásico es especial y yo creo que se había avanzado mucho en este tema de tener los dos barras, de poder compartir en paz en el estadio. Claramente me va extrañar un poco ver una sola hinchada, sin embargo es un partido de visitante, común y corriente yo creo que más allá de que sea nuestro estadio vamos a tener hinchada rival y esperamos sobreponernos a eso".