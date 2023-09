Alfredo Arias: "Es un partido diferente porque todos lo vivimos diferente"

Independiente Medellín llega al primer clásico paisa del semestre luego de empatar de manera consecutiva por liga por marcador de 1-1 ante Águilas, Boyacá Chicó y Jaguares. El Director Técnico, Alfredo Arias, analizó la actualidad del equipo, la flamante llegada de Yairo Moreno y cómo prepara el partido frente al Atlético Nacional.

El entrenador uruguayo cóntó cómo vive la previa de su primer clásico: "Se renueva el nerviosismo, el cosquilleo de que hay una semana importante, el deseo de ganar. Yo si algo puedo transmitir y decir a lo largo de todos estos años es el deseo de ganar, que creo que es el del hincha también y el de los jugadores y dirigentes. El deseo de ganar este partido".

También habló sobre lo que siente al dirigir un nuevo clásico regional, pues ya había dirigido en Bogotá y Cali: "No, no es normal. Es un partido diferente porque todos lo vivimos diferentes, es un partido que vale tres puntos como se dice siempre pero no es un partido igual, los clásicos en ninguna parte del mundo son igual a otro partido, por algo son clásicos, porque hay una historia atrás, una adversidad entre vecinos, entre familiares que condicionan ese partido, y la historia te condiciona de que no lo podés sentir igual".

Acerca del clásico, habló sobre cómo contrarrestar las virtudes de Nacional: "¿Cómo lo vamos a hacer? jugando, tratando de hacer lo que entrenamos todos los días, tratando de predominar en el control del juego a través de la pelota, asociarnos bien, ser precisos. Posicionarnos en los lugares que podamos hacerles daño y que tengamos más espacio... Tratarle al revés, limitarle los espacios, limitarle los controles de pelota de ellos porque tienen muy buenos jugadores y cuerpo técnico que lo está haciendo bien. Es un juego en definitiva pero jugando a que vamos a intentar prevalecer, no hay otra manera".

Ante la llegada de Yairo Moreno, quien regresa despué de cinco años a la institución, comentó: "La situación de Yairo fue casi un deseo del jugador que puso por delante ese deseo de estar en el club, que es admirable en este mundo tan materialista. El presidente me preguntó y un jugador de clase internacional, de selección ¿cómo no vamos a querer que venga? Ahora, él viene de una lesión que lo postergó de jugar allá (México) y tenemos que ponerlo en forma".

Acerca de una posibilidad de contratar un delantero, Arias especificó: "Nunca apurado es bueno tomar decisiones, si no se dio en el periodo normal de pases que es cuando más oferta hay, vos tenés que entender que no es fácil encontrar un número ‘9’ y que te asegure goles, los busca todo el mundo. Tenemos a Pons, tenemos a Brayan, tenemos a Cetré que también juega en esa posición también, Dávila que es el goleador del sub 17. Lógicamente si hubiese surgido un nombre como Yairo para esa posición, yo hubiera dicho que venga".

A las 8:20 p.m. de este sábado, rodará el balón para el clásico número 330 que después de casi ocho años sólo contará con la hinchada local, por decisión de la Comisión local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de la ciudad de Medellín.