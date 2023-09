Alfredo Arias: “Queremos ganar, es lo que pretendemos cuando hemos ido a todas las canchas”

Independiente Medellín viene de empatar 2-2 vs Deportivo Cali como visitante y ajusta su tercer empate consecutivo en esta liga, el rojo paisa, sacó un punto importante en una plaza muy complicada y teniendo en cuenta como se fueron dando las acciones en el partido y luego de verse abajo dos veces en el marcador y jugar 40 minutos con un hombre menos, el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, tomó de muy buena manera el resultado.

“Como digo siempre, veremos si es un punto ganado o dos puntos perdidos, la idea era ganar los 3, pero como se dio el partido de estar en desventaja varias veces, con un equipo que está muy necesitado y que no era fácil de doblegar y con un hombre menos casi 40 minutos, hace pensar que fue bueno”: Arias.

El rojo paisa viene jugando cada 3 días y en sus últimos 5 juegos logró cuatro empates y una victoria, además de eso tuvo tres de esos encuentros por fuera de casa, en estas últimas fechas y con esos resultados el ‘poderoso’ se encuentra en cuarto lugar. El Medellín es un equipo que juega bien, trata de dominar en todos sus juegos y sale a proponer tanto de local como de visitante, pero carece de lo más importante que tiene el fútbol y es el gol, pues en todos los juegos mencionados anteriormente tuvo para irse ganador en cada uno, pero la falta de efectividad de sus delanteros y el poco gol que aporta la zona de volantes, a hecho que el DIM deje de ganar un promedio de 9 puntos que lo tendrían como líder del torneo.

Esto respondió el timonel rojo cuando se le preguntó por el estado físico y anímico del equipo: “Siempre he dicho que no es lo ideal, pero es lo que hay y es parejo para todos, no puede servirnos de excusa porque los rivales también vienen haciendo esfuerzos”.

El rival del DIM ocupa el puesto 14 en la tabla de posiciones, tiene 16 puntos y una diferencia de gol de -1 correspondiente a 12 goles a favor y 13 en contra. Esto respondió el profesor Arias cuando se le preguntó por su rival de turno: “Es un equipo que en las últimas fechas perdió algo de pie, pero que intenta jugar muy bien. Es uno de los equipos que trata tener mucha tenencia de la pelota (…) vamos intentar quitarles el balón y tenerla nosotros más que ellos. Vienen necesitados de puntos igual que nosotros, pero esperamos sea un buen partido”.

En lo que respecta a los duelos entre ambos equipos, sumando la Liga y la Copa local, llegamos a la cifra de 207 juegos disputados en total, dejando una amplia ventaja en duelos ganados para el Independiente Medellín con 81 victorias, además se presentaron 63 empates y el Atlético Bucaramanga se llevó los 3 puntos en 63 juegos. Además se han marcado 318 goles rojos y el cuadro de Santander celebró 249 veces con grito de gol.

Tanto Bucaramanga como Medellín necesitan ganar hoy, los primeros para acercarse al grupo de los 8 y poder meterse en la pelea de los que clasificarán a los octogonales y el segundo, porque ante su gente, deberá volver a la senda del triunfo y asegurarse en los puestos altos de la tabla.

Este lunes 25 de septiembre a las 8:35 pm rodará el balón en el Estadio Atanasio Girardot en el marco de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2023-II. De ganar el Medellín se asegurará el tercer puesto del campeonato y empezará a asegurar un puesto en la fiesta de fin de año donde los 8 primeros disputarán la estrella de navidad.