Jhon Bodmer: "Nacional ha crecido un poco, pero ha crecido"

Días sin trajín pero con la misma presión de siempre son los que se han vivido en los recientes días en las huestes verdolagas. La idea de la remontada es la más clara consigna por parte del cuerpo técnico y los jugadores, por lo pronto la hinchada aún se muestra lejana y apática y siente muy cercana una nueva decepción.

Una de las más recientes noticias que ha entregado la institución paisa es la ratificación del entrenador Bodmer quien se había informado inicialmente, iba en su cargo hasta diciembre, ya con este nuevo timonazo por parte de la directiva se espera dar toda la confianza al profesor bogotano.

De hecho, se espera que el entrenador en propiedad de Atlético Nacional que ante Pereira sumará su quinto compromiso, siga levantando el buen nivel mostrado ante Boyacá Chicó en Tunja y Alianza Petrolera en el Atanasio Girardot las dos fechas pasadas, de cara a los cuadrangulares semifinales que definen la estrella de fin de año.

Así define Bodmer al rival de turno y su visión sobre lo que puede pasar ante los matecañas: "Pereira es un equipo que conocemos muy bien, cuenta con muchas unidades de trabajo y una estructura consolidada con un sistema que difícilmente cambia el profe (Restrepo). Pero creo que el contexto que vamos a vivir es de un rival cuidando su resultado quizás haciendo algo muy similar a lo que hicieron contra independiente del Valle inclusive siendo ellos locales". Aún así el entrenador ve muchas opciones de lograr la remontada: ​​​​"Revisamos el partido que hicimos contra ellos y hay muchas cosas buenas que se hicieron, buenas situaciones de gol, les generamos riesgo a pesar de su de su línea de cinco con tres centrales y estamos enfatizando en ello. Tenemos la convicción de que vamos a remontar y qué vamos a estar en la final".

El adiestrador, ahora en propiedad, ve evolución en un equipo que hace un par de fechas aún no mostraba mayor mejoría: "Nacional ha crecido en algunos conceptos, de a poco pero ha crecido, no voy a decir que estamos a un alto porcentaje de ver lo que uno quisiera ver pero uno como entrenador siempre es inconforme". También destaca el trabajo que viene haciendo con los jugadores del plantel: "Estamos generando esas pequeñas sociedades, generando circuitos de juego por sectores que puedan ser un poco más constantes y más regulares y eso me tiene a mí con un nivel de tranquilidad".

La institución y el escudo de Atlético Nacional es especialista en remontadas, la actual nómina no lo es, por lo que la parte mental pesa en estos juegos, así habla Bodmer de la parte mental: "Si mentalmente el grupo está en óptimas condiciones y estamos convencidos hay credibilidad de lo que estamos haciendo. Todo tenemos que desarrollarlo en la mente, hay que convencernos de lo que vamos a hacer, que vamos a enfrentar, cuáles son las circunstancias que vamos a vivir".

El entrenador bogotano también opinó sobre el distanciamiento de la hinchada, que han sufrido los jugadores de forma colateral: "Me parece una hinchada maravillosa, espectacular. Es la hinchada, nada más y nada menos, que la del Rey de Copas que es sumamente importante. Todas estas situaciones que suceden hacen parte, queramos o no queramos entenderlo y no soy yo quien, para señalar eso (...) Si hay alguien que puede volver a juntar todo lo que es Atlético Nacional adentro y afuera somos nosotros trabajando en el día a día". puntualizó Bodmer.