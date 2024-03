Tras una semana agitada en el tema dirigencial y con la llegada de un nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Reppeto, Nacional volvió a presentarse como local ante un solitario Atanasio Girardot y ratificó su pésimo momento.

El verdolaga salió a la cancha con un 4-2-3-1 en el que no hubo ningún jugador diferencial, de categoría o que hiciera levantar a la tribuna. La pelota estuvo en posesión verdolaga en un 61%, sin embargo solo infundió cierta sensación de peligro en los primeros 30 minutos con una fórmula repetitiva, centros desde las bandas que fueron mal definidos. Ni siquiera la presencia del uruguayo en el banquillo significó un cambio de actitud en el onceno inicialista.

En el pórtico Harlem Castillo no fue exigido durante los 90 minutos, no por el buen planteo de Nacional, sino por el bloque bajo que planteó el conjunto visitante. Como laterales actuaron Álvaro Angulo y Joan Castro que pasaron continuamente a posiciones ofensivas y se cansaron de tomar malas decisiones; Felipe Aguirre y el juvenil Juan Arias ya acumulan dos partidos siendo de lo mejor en cancha y al menos han evitado derrotas, algo que se celebra en la situación actual del equipo.

En el mediocampo, volvió a ser inicialista Robert Mejía con un nulo aporte en la marca y realizando la mayoría de sus pases hacía los costados, a su lado estuvo Agustín Alvarez que también tuvo poca participación. Aunque recién vuelve de una lesión, sorprendió no ver en cancha a John Duque, quien sin duda alguna es el mejor elemento de este limitado plantel en esa posición.

En la línea "creativa" estuvieron Edier Ocampo y Edwin Torres que poco honor hacen a esa función y de "10" jugó el uruguayo Pablo Ceppellini que tampoco ha encontrado claridad en su juego. En ataque, al menos en planilla, apareció Jefferson Duque que cada vez está más alejado del gol y solo queda el recuerdo de ese goleador de momentos definitivos que algún día fue.

Las primeras modificaciones en este nuevo ciclo de Reppeto fueron hombre por hombre, por lo tanto no hubo replanteamiento táctico o un cambio de intensidad por parte de los jugadores, a excepción del ingreso de Eric Ramírez por Álvarez que se dio en el minuto 81 para buscar adelantarse en el marcador.

Parece que este primer semestre será para el olvido y los cambios en Nacional no se superarán por un director técnico, si no desde la planificación de un proyecto deportivo que está encaminado al fracaso y como dijo el vicepresidente "no tiene límite".