Por la fecha 10 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional visitó al Atlético Junior en Barranquilla. Los mas de 25000 espectadores presenciaron dos equipos en crisis, urgidos de victoria, pero que fueron incapaces de anotar un gol. Con un primer tiempo bastante parejo y un segundo tiempo donde Junior dominó todo los 45 minutos finales y sacó figura a Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, finalizó el partido sin grandes emociones .

El conjunto Verdolaga salió con una formación 4-2-3-1, actuando de la siguiente manera: En el arco inició Harlen 'Chipi Chipi' Castillo; en la línea de 4 defensores apareció Édier Ocampo, Juan José Arias, Felipe Aguirre y Álvaro Angulo; en el medio campo actuaron Robert Mejía y el ex Junior Carlos Sierra; en la parte ofensiva del mediocampo, jugaron Andrés Salazar (Daniel Mantilla 81') por izquierda, de 10 el uruguayo Pablo Ceppelini (Jhon Duque 67') y por derecha Edwin Torres (Sergio Mosquera 81'); como único punta y capitán estuvo Jefferson Duque (Emilio Aristizábal 67').

Por el lado del conjunto Tiburón, también formaron con un esquema táctico de 4-2-3-1, con el Charrúa Santiago Mele en portería; Walmer Pacheco, Emmanuel Olivera, Jermein Peña y Gabriel Fuentes en la parte defensiva; en la linea de volantes de primera linea Didier Moreno y Homer Martínez (Jhon Vélez 75'), en la parte creativa Deiber Caicedo (Johan Bocanegra 75'), José Enamorado y Luis 'Cariaco' Gonzales quien salió sustituido en el minuto 15' por lesión e ingresó Roberto Hinojosa (Steven Rodriguez 80'); como 9 y capitán el referente Carlos Bacca (Marco Pérez 80').

Un primer tiempo más reñido de lo esperado

Tras los últimos partidos de Atlético Nacional, se esperaba un primer tiempo superado ampliamente por Junior, sin embargo sucedió todo lo contrario. Si bien los Verdolagas no dominaron el partido, lograron disputarle la posesión al Junior durante los primeros 15 minutos del encuentro, ejercieron una presión media baja y no le dieron espacios a los jugones del Junior (Caicedo y Enamorado). El profesor Juan Camilo Pérez realizó una estrategia muy buena, realizando doblajes en ambas bandas para no ser superados por los extremos y laterales del conjunto Tiburón. Édier Ocampo y Edwin Torres formaron un buen tándem por la zona derecha. Al minuto 15 se realizó la primera sustitución del encuentro, cuando el 'Cariaco' González recibió un fuerte golpe por parte del extremo derecho Edwin Torres y según los primeros informes médicos, sufrió una fractura de clavícula que lo alejara un buen tiempo de las canchas.

La primera jugada peligrosa del partido llegó al minuto 17', cuando un recién ingresado Roberto Hinojosa remató al arco Verde y se fue por pocos centímetros.

La única jugada de peligro de Nacional durante del partido, sucedió al minuto 20, cuando tras un gran pase lateral de Torres, Jefferson Duque se anticipó a la defensa Juniorista y remató de primera intención, pegando la pelota en el palo derecho del arquero y posteriormente tocó el otro palo.

5 minutos después, Robert Mejía desaprovechó claramente un contragolpe para el Verde de la montaña, cuando tras una mala entrega de cabeza de Gabriel Fuentes, recibió la pelota y en un 4 vs 2 con superioridad numérica de Nacional, decidió intentar hacer el gol del milenio desde media cancha, creyéndose Toni Kroos, pero rematando como Robert Mejía.

A partir de este momento, Nacional no atacó más y Junior tomó la iniciativa en ataque del partido.

Un segundo tiempo 'tiburón'

El segundo tiempo, Junior manejó los hilos del partido, adelantando mucho mas las líneas y no permitiéndole al Verdolaga sumar jugadas en ataque. Al minuto 53, Didier Moreno anotó un gol tras una gran asistencia de Carlos Bacca, sin embargo, tras posterior llamado del VAR, se confirmó que en el pase de Hinojosa a Bacca, el delantero costeño se encontraba en fuera de lugar.

A partir de allí, 'Chipi Chipi' se volvió la figura del partido, cuando en un lapso de 10 minutos, atajó tres jugadas claras de gol.

La primera llegó tras un remate de Homer Martínez de media distancia, y Castillo, a mano cambiada logró desviar el trayecto del balón y enviarla al tiro de esquina. Las otras dos jugadas fueron dos muy buenos cabezazos de Carlos Bacca tras buenos centros de José Enamorado. Castillo resolvió de gran manera y con ayuda del palo, logró evitar los tantos del elenco Tiburón.

Para poder contrarrestar los ataques del conjunto local, Pérez decidió realizar sustituciones y cambiar el esquema a un 4-3-3, sacando a Ceppelini e ingresando Jhon Duque, y dejando a los 3 volantes de marca. En ataque, el capitán Jefferson Duque, salió y le dio paso a Emilio Aristizábal, hijo de la leyenda Victor Hugo Aristizábal, buscando un poco mas de movilidad y expresividad para aprovechar cualquier situación de contragolpe.

Si bien, Junior dejó de generar oportunidades de gol, Nacional no recuperó el control de la pelota e incluso cedió mas el terreno.

Las últimas sustituciones verdolagas llegaron al minuto 80, cuando ingresaron Daniel Mantilla y Sergio Mosquera, sustituyendo a Andrés Salazar y Edwin Torres. La figura táctica no cambió, pero otra de las figuras Juan José Arias quien hasta ese momento actuó como central por derecha, pasó a ocupar la lateral y Ocampo el trabajo de extremo. El único remate del elenco verdolaga en el segundo tiempo, llegó al minuto 92 tras un desviado tiro de Carlos Sierra.

¿Qué sigue para Nacional?

Tras quedar eliminado de Copa Libertadores, Atlético Nacional se debe centrar en darle la vuelta al pésimo momento que vive en la Liga BetPlay. El próximo partido será el próximo domingo 10 de marzo, a las 4:10 cuando reciba al Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.