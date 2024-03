Luego de un partido bastante difícil con bastantes entradas fuertes por el rival, el director técnico en rueda de prensa junto con el jugador Elvis Perlaza dieron su balance en rueda de prensa.

Los cardenales quienes venían de empatar en condición de local en la fecha anterior llegaban al departamento de Antioquia con el fin de sostener su lugar en la parte alta de la tabla de posiciones.

El estratega uruguayo Pablo Peirano, habló de la recuperación del equipo después del gol por parte de los locales: “Después de recibir el gol, tuvimos que modificar para jugar mano a mano en la parte ofensiva, un primer tiempo bastante parejo con pocas opciones de gol, sabíamos que iba a ser de esa manera, cuando estábamos bien en el segundo tiempo nos convirtieron penal y empezar a replantear. Los que entraron, lo hicieron muy bien, tomaron buenas decisiones lo empataron y creamos las opciones para llevarnos los tres puntos.”

Cambiar los módulos si es necesario

El profesor Peirano se refirió al módulo de su preferencia: “Siempre lo hablamos con los muchachos independiente del sistema a utilizar o los que estemos en campo hay otras cosas que son importantes, no tengo una que me identifique no me voy detrás de una y con esa no me muero, voy leyendo los momentos lo que va sucediendo los jugadores y su momento que es lo que más nos sirve a todos además durante los partidos suceden variantes en donde toca resolver de forma rápida, variamos los caminos pero no los comportamientos”

Reporte medico

Pero la preocupación del jugador Juan Pablo Zuluaga por llegar a la quinta amarilla y poner en riesgo se trasladó a un golpe que recibió en el desarrollo el primer tiempo lo que obligo a ser sustituido el técnico respondió: “Juan Pablo está adolorido no llegó a sentirse muy fuerte en el posterior se le apretó un poco y enseguida paró tenemos que esperar a las próximas horas para ver cómo sigue y hacer un diagnóstico que el doctor nos dé una información más certera. Es muy pronto para decir si está bien o mal” terminó así su intervención el técnico cardenal.

Elvis Perlaza quien realizó el cobro de tiro de esquina que permitió el gol del empate por parte de Daniel Torres se refirió a la actitud del equipo después de irse en desventaja: “El ímpetu, las ganas, el hambre que tiene este equipo de seguir en lo más alto de la tabla eso fue lo que nos dio la posibilidad del empate pudimos ganarlo, pero nos vamos tranquilos por el esfuerzo del equipo porque seguimos en los primeros lugares y estamos más cerca del objetivo que es clasificar, ahora recuperarnos para lo que se viene que es el clásico”

Así mismo el cartagenero se mostró muy emocionado al momento del gol en donde se refirió a la unión y la perseverancia que tiene el equipo: “Me da alegría porque mis compañeros en el primer tiempo durante el partido, hicieron un desgaste por ahí íbamos con el marcador en contra, hemos construido una familia un grupo".

Cuando uno entra y le aporta al equipo, a los compañeros les da alegría. Esa fue la euforia de la celebración por colocar el pase y porque el equipo no perdió y estuvimos a punto de seguir sumando de a tres" así finalizó la rueda de prensa el defensa Elvis Perlaza.