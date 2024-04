La Copa BetPlay sigue su trámite y para esta fase Independiente Santa Fe visitó a Internacional de Palmira para jugar el partido de ida. Los cardenales lograron rescatar un punto y esperan triunfar en el partido de vuelta para continuar con el sueño de llegar a la final de este torneo.

El director técnico Pablo Peirano y el jugador Daniel Moreno quien marcó el segundo gol para el cuadro albirrojo atendieron a la prensa de Palmira y dieron sus impresiones del juego. El 'timonel' del primer campeón agradeció el recibimiento que tuvieron en la ciudad del Valle, "primero agradecer por toda la atención que hemos recibido desde que llegamos acá, agradecer a la organización, al estadio, a todos que está todo de primer nivel, de parte mía, por parte de todos los jugadores de Santa Fe", indicó el uruguayo.

Sobre el juego de Independiente Santa Fe el técnico comentó que para el segundo tiempo hizo ajustes que salieron bien, "con respecto al entretiempo, cambié lo que habíamos hecho en el primer tiempo, no estábamos conformes ni nosotros ni los muchachos, cambiamos la cara para el segundo tiempo haciendo las variantes para meternos en el partido, sabiendo que esto no se definía hoy, hay dos tiempos más donde tenemos que hacer lo mejor para sellar la presentación", agregó Peirano.

"La alineación que comenzamos es la que creemos que es la que corresponde, cualquiera de los muchachos que comenzaron son titulares y lo son en algún momento del torneo, no es que unos estén o no estén. Para el segundo tiempo cuando vimos que no estábamos haciendo bien vimos otra variante y nos dio otros frutos en una cancha pesada", comentó Pablo.

Para el técnico cardenal dirigir a su grupo siempre es muy importante y disfruta cada partido, "a mí me encanta ser el entrenador de Santa Fe, me desafía Copa, me desafía liga, nos desafía todo a todos y tenemos una responsabilidad grande que es una motivación. Así que planificar para jugar entre semana a mí me gusta me gusta ver a todos los muchachos jugar, es algo que me interesa y seguir creciendo con rebeldía como hoy, hay mucho por destacar y otros que corregir, pero a mí me gusta jugar seguido para poder rotar", puntualizó Pablo Peirano sobre los juegos continuos que están teniendo por la participación en liga y copa.

Hablando del juego de vuelta Pablo Peirano fue claro al indicar que será un juego de revoluciones y que tendrán que dar todo para ganarse los puntos dentro de la cancha del 'coloso de la 57'.

Independiente Santa Fe regresa a la capital con el empate logrado por Copa, para preparar su partido por Liga BetPlay del próximo sábado cuando reciba a Atlético Nacional, en un juego donde los cardenales buscarán la clasificación al grupo de los ocho.

Conoce más sobre la boletería en: https://twitter.com/SantaFe/status/1777501870358941953?t=j7GT5NDjDizg6V5sOqyHqA&s=19