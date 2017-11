Jorge Da Silva: "Estamos jugando todas las fechas con la necesidad de sumar"

Google Plus

Foto: América de Cali

El América se llevó un punto en su visita a Bogotá. Un punto importante en la escuadra vallecaucana, debido a la necesidad de sumar para evitar el descenso y posicionarse entre los ochos mejores del Fútbol Profesional Colombiano. El empate a ceros contra el Independiente Santa Fe alargó el invicto que Polilla tiene con los diablos rojos, llegando a 8 partidos sin conocer la derrota (4 victorias y 4 empates).

El equipo de la Sultana del Valle no fue consistente en el ataque, pues generó muy pocas ocasiones de gol y se vio interrumpido por el dominio que Santa Fe tuvo del partido; sin embargo, la defensa de los escarlatas fue sólida y evitó que los leones se adelantaran en el marcador. Ante esto, Da Silva aseguró que: “El 50% de lo que habíamos planificado lo cumplimos muy bien, que fue tratar de controlar a Santa Fe, conociendo sus virtudes y sus fuertes; el equipo estuvo corto, no dejó espacios y defendimos bastante bien las pelotas quietas, pero también nos faltó muchísimo tener la pelota, no fuimos profundos y ahí quedamos en él debe”.

Asimismo, el técnico charrúa profundizó lo que fue el encuentro en El Campín y alabó el juego colectivo del equipo de su colega Gregorio Pérez. "Quisimos mantener el mismo equipo que nos había dado un buen resultado hace pocos días en Cali, pero enfrente teníamos un equipo muy fuerte, un equipo que por algo va primero en el torneo, que esta jugando de local y que no nos dejó y tampoco tuvimos la claridad para mantener la pelota".

Polilla fue claro que su equipo tuvo un rendimiento muy pobre en el ataque a comparación de lo hecho en defensa, en donde se destacaron la zaga central y el golero Carlos Bejarano. “Nosotros no la teníamos y Santa Fe se nos venía, por eso rescato en el aspecto defensivo el equipo cumplió un buen papel, pero lógico el fútbol comprende los dos aspectos, el defensivo y el ofensivo, y en este último fallamos”.

Desde la llegada del técnico de 55 años a los diablos rojos, el América no conoce la derrota, sumando 4 victorias y 4 empates en un total de 8 partidos, un rendimiento bastante positivo para Da Silva que, llegó a un equipo en crisis y falto de confianza. Respecto al rendimiento del equipo, el charrúa valoró lo logrado y fue crítico con la actualidad de su plantel: “Estamos jugando toda la fechas con la necesidad de sumar, sabemos que un traspié nos pone en una situación muy complicada y el equipo lo ha asumido muy bien. Y si bien, me encantaría ganar y lógicamente que el equipo hiciera 2 o 3 goles de visitantes, siempre es positivo no perder y más en un campeonato tan parejo como el colombiano”.

Por último, el timonel escarlata se mostró optimista de lograr un buen resultado contra el Bucaramanga, salvarse del descenso y hacer un buen papel en los playoffs.