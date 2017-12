Google Plus

Mario Meza May

Juan Fernando Mejía: "Queremos un entrenador que haya ganado títulos" Foto: El País

Juan Fernando Mejía estuvo los últimos 12 días en la Argentina, en su viaje fue acompañado por el dirigente Marco Caicedo y tres de sus asesores en la construcción del nuevo Deportivo Cali.

Mejía en entrevista concedida al programa El Camerino de Blu Radio puntualizó que su objetivo primario a la llegada del Deportivo Cali es mejorar organizacional y deportivamente al club. "Queremos transformar organizativa y deportivamente del Deportivo Cali, tenemos una institución con muchas dificultades en sus resultados, el no entrar a los ocho nos deja en un mal momento para hinchas y socios”, aseguró.

En su visita a Argentina, hablaron con candidatos a director deportivo, director técnico, visitaron clubes como Racing Club y Boca Juniors, incluso se filtraron nombres de posibles nuevos jugadores para los verdiblancos. Mejía destacó lo positivo de su visita a Argentina. “Tuvimos el privilegio de visitar varios clubes, nos reunimos con candidatos al cuerpo técnico, a la parte de mercadeo, directores deportivos. Argentina con la gente que hablamos nos abrió las puertas, la gente con la que nos entrevistamos tienen expectativas de llegar a la institución”.

Fue consultado sobre la posibilidad de un DT extranjero para el Cali, el nuevo dirigente azucarero manifestó: “Puede ser extranjero o colombiano, pero lo que sí está claro y es un compromiso es que debe ser un entrenador que haya ganado títulos reales, un tipo de jerarquía, estamos muy ligados a entrenadores extranjeros con esas características”, concluyó.

El nuevo presidente del Cali indicó que dentro del comité tendrá participación de Álvaro Martínez y que la nueva revisoria fiscal dará cuenta cuál es la situación real del club. "Dentro del comité actual quedamos dos miembros nuevos y tres antiguos, hubo un cambio en la revisoria fiscal. Martínez estará en el comité".

Por último, Mejía aclaró que el Cali de momento no está interesado en vender jugadores, que los jugadores están muy desvalorizados. "Hoy el Cali no debe vender jugadores, no tenemos propuestas según ha dicho Álvaro Martínez. Hoy queremos contar con nuestros jugadores, queremos traer un central rápido que acompañe a Moiraghi, un volante como Vladimir Hernández. Tenemos un Cali con jugadores desvalorizados, hoy los canteranos necesitamos que nos apoyen y maduren en el club", sentenció.