Aldo Leao Ramírez tras su renovación, "Me han hecho sentir en casa"

Foto: Atlético Nacional

Si bien no termina la temporada 2017, Atlético Nacional ya piensa en lo que será la temporada 2018, donde deberá atender la Liga Águila I y II, la Copa Águila en el segundo semestre, la Superliga Águila y la Copa Libertadores, donde quieren mejorar los resultados obtenidos este año siendo los vigentes campeones.

Uno de los jugadores que vive un gran presente en el 'verde paisa' es el volante Aldo Leao Ramírez, el samario vive su tercera etapa en el club antioqueño, donde ya levantó la Liga Águila 2017-I y la Recopa Sudamericana 2017, títulos que se suman al bicampeonato de 2007.

Después de varios días en negociaciones, Aldo y el club llegaron a un acuerdo para renovar su vínculo por un año más. Siendo uno de los jugadores de nivel que estarán en la nómina en el próximo año.

"Su gran trayectoria, experiencia y nivel deportivo le permitió a los Directivos nacionalistas contar con la presencia del mediocampista que tantas alegrías le ha entregado al equipo y a la hinchada", expresó el club por medio de un comunicado en su página Web.

Tras la reunión sostenida con el presidente del equipo, Andrés Botero, el jugador habló sobre el tema donde se mostró complacido de continuar con Nacional. “Me han hecho sentir en casa, una Institución a la cual me debo mucho por lo que he vivido, la manera como me han tratado y estoy feliz de estar un año más con Atlético Nacional, para disfrutar, para seguir mejorando y brindando mi profesionalismo al equipo y a la hinchada”, manifestó el volante mixto.

Aldo fue expulsado ante Deportivo Cali, por lo que el comité de sanciones de la DIMAYOR lo sancionó con dos fechas de suspensión. El jugador volverá a estar disponible en la fase de 'playoffs'. Hasta el momento, ha jugado 34 partidos y marcado seis goles.