Infierno blanco, triunfo azul y olor a descenso en 2018

Once Caldas

Once Caldas: José Cuadrado, Marcos Acosta, Diego Hurtado, Davinson Monsalve, Gilberto García; Julian Guillermo, Faber Cañaveral, Elkín Soto (Johan Arango min. 67), Sergio López( Luis Sinisterra min. 67); Hansel Zapata (Jerry Ortíz min. 68), Eder Farias DT: Francisco Maturana.

La consigna obligatoria es la victoria para Millonarios y Once Caldas pero solo uno la podía obtener por eso pese a que el estadio El Campín el equipo albo de Manizales salió con todo aunque con las precauciones necesarias para no pasar apuros contra los azules capitalinos.

Algo que le pesó a Millonarios en ciertos pasajes del encuentro fueron los 24 dias sin competencia que tuvo que dejar pasar debido al paro de los pilotos aereos, los primeros minutos del juego fueron para los visitantes que tuvieron sendos remates al arco de los locales.

El juez central Bismark Santiago no se guardó la amarilla y al primer minuto del juego amonestó al joven defensor que debutaba en el fútbol colombiano, Diego Hurtado, las faltas fueron protagonistas en los 7 minutos iniciales. Al minuto 10 Ayron Del Valle le pegó al balón desde fuera del área pero su tiro salió desviado y sin peligro para Once Caldas y al minuto siguiente los bogotanos mostraron en otra opción clara que iban por los tres puntos.

Los de Manizales llegaron con un tiro que parecia de riesgo al minuto 13 pero Nicolás Vikonis atajó con facilidad y a los 15' Millonarios respondió con otro acercamiento al arco custidiado por José Fernando Cuadrado. Después de estos 16 minutos el partido se fue diluyendo y ambos equipos se veían imprecisos y sin oportunidades claras de gol.

Alos 30 minutos Jair Palacios le pegó al balón que iba como una bala y dio en el rostro de Marcos Acosta por este hecho el juez central paró un minuto el compromiso mientras el fútbolista se reponía. Pese a la falta de gol en el equipo caldenseel orden táctico es un factor para resaltar en el once titular dirigido por Francisco Maturana en la primera mitad del partido.

A los 40' David Silva tuvo cerca el gol pero tiró desviado, y con un 0-0 culminó el primer tiempo de este juego valido por la fecha 16 de la Liga Águila, los jugadores se resbalaban continuamente por el mal estado de la grama del estadio.

La segunda parte arrancó con Millonarios volcado al ataque con Eliser Quiñones quien con sus giros desde larga distancia tenia trabajando fuerte al guardameta José Cuadrado, al minuto 57 Juan Guillermo Dominguez cobra un tiro libre y el esférico se estrella contra el travesaño, en este momento del partido los azules de la capital colombiana tenían arrinconado al Once Caldas que se acercaba al portíco de Nicolás Vikonis.

Davinson Monsalve le comete falta dentro del área a Maximiliano Nuñez al minuto 64 y al 66' Ayron del Valle lo transforma en gol para que los hinchas de Millonarios explotaran de júbilo y emoción, pese a el gol los de Manizales no perdieron la cordura y el orden táctico pero el tanto del empate no llegaba y no llegó porque Ayron Del Valle definió el 2-0 y doblete en su cuenta personal a los 88' para sellar el triunfo aul luego de 94 minutos.

El cesped de el estadio El Campín se notaba muy maltratado luego de varios conciertos realizados que perjudicaron la calidad de la gramilla del escenario deportivo de Bogotá. La próxima jornada Millonarios visitará a Cortuluá y Once Caldas recibirá a Envigado.