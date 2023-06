Las claves de la salvación y de la "condena" del descenso

Ganar o perder es la vida misma. De hecho, suele darse más lo segundo que lo primero. Ocurre que hay derrotas que duelen más, porque acarrean consecuencias. La pasada temporada le “tocó” al Levante, Alavés y Granada. En ésta, Elche, Espanyol y Valladolid. Sin duda, ha sido una de las temporadas con la salvación más apretada pues hasta cinco equipos más pudieron caer al pozo en la última jornada: Almería, Valencia, Getafe, Cádiz y Celta.

¿Qué dice la historia de La Liga?

En la historia de LaLiga de 20 equipos y tres puntos solo siete equipos descendieron con más de los 40 puntos que alcanzó el Valladolid. El Deportivo de la Coruña 10-11 es el que ostenta el dudoso honor de descenso más “caro”, con 43 puntos. De entre estos, el Betis también es el descendido en ligas de 38 jornadas con una diferencia de goles más exigua (-7).

Descendidos con más puntos

Se descendió con más puntos, sí, pero en las ligas de 22 equipos (95-96 y 96-97). Sporting y Rayo Vallecano fueron los que ocuparon el puesto 18º terminando la campaña con 46 y 45 puntos respectivamente.

Centrados en ligas de 20 equipos, Las Palmas 87-88 ostenta otro récord, el descendido con más victorias, 12. Eran todavía ligas de dos puntos por victoria y lo curioso es que además lo hizo como colista. En el lado contrario, Logroñes 94-95 y el Sporting 96-97 solo pudieron ganar dos de sus 38 encuentros. Se quedaron en 13 puntos, solo que el primero lo hizo en liga dos puntos. Ambos ostentan el dudoso honor de peores equipos en la historia de la competición.

Ahora vamos a centrarnos en los 3 descendidos de la temporada 22-23

El equipo con menos porterías a 0, junto Almería y Girona (4), pero sin el gol de estos. Sus cinco victorias llegaron en partidos en los que se adelantó. De los 26 partidos en que lo hizo el rival solo “rascó” siete empates. Sus primeras partes e inicios de los partidos han resultado funestos, especialmente en el inicio de temporada, marcando tendencia.

Goles en contra del Elche

Otro factor ha sido el radical cambio de eficacia en las áreas. Ha pasado de ser el 3º mejor de la liga a ser el penúltimo. Principalmente en área contraria. El 37% de la 21-22 era imposible de mantener pero es que se les ha hecho de noche; 23%.

Eficacia 21/22

Eficacia 22/23

En 26 de las 38 jornadas el rival se adelantó y no consiguió voltear ninguno de esos partidos. Aunque en ataque fueron un bueno equipo la defensa no funcionó, ni de lejos, al mismo nivel. Hasta en 23 encuentros su oponente marcó 2 goles o más. Fue un caso tratado en profundidad por VAVEL.

Ha dejado su portería a cero hasta en 9 partidos, lo cual es una cifra muy positiva, pero le ha penalizado bastante su carestía de gol. Junto al Elche el equipo menos eficaz de cara a portería rival. Incapaz de marcar gol en las últimas jornadas salvo en el partido ante un Barça "festivo". El fichaje del canadiense Larin lo palió en un tramo de la liga. Sin embargo, han sido el equipo con más goles en contra del 70 al final (26), acrecentado en las últimas 15 jornadas en las que encajó 15 de ellos.

Goles en contra del Valladolid 22/23

Los que salvaron el pellejo

El Almería solo consiguió 4 porterías a cero. Sin embargo, ha sido un equipo con mucho gol. Por tramos en la liga, El Bilal, Suárez, Lázaro o Embarba se ha erigido en héroes. 8 goles como 8 soles derivados de córner (3 de Babic, 2 Baptistao). La próxima temporada ha de mostrar más personalidad fuera de casa. En todos encajó gol. Sumó 8 puntos lejos del Power House Stadium. En este siglo solo consiguió salvarse con una cifra menor Las Palmas 16-17 (6 puntos). También lo hizo el Alavés 98-99.

Getafe y Cádiz son dos casos con bastantes similitudes. Tanto en la pasada como en la presente campaña aparecen como los últimos en posesión y pases completados. Son dos de los tres equipos con menos tiros a puerta por partido (3, raspados), y en el caso de los amarillos, después del Elche, el que más recibe (5,50 y 5,45). Les salvan principalmente tres datos:

- Eficacia en las áreas, muy positiva para equipos de la zona baja

- 13 porterías a cero, terceros en esa faceta, tantas por ejemplo, como el Real Madrid.

- Del 70 al final han recibido muy pocos goles. 1 en los últimos 9 en el caso del Cádiz, 1 en los últimos 13 para el Getafe

​ Eficacia de equipos de La Liga ​

Para encontrar explicación a los padecimientos del Celta no tenéis más que echar un vistazo al cuadro de eficacia. Han sido el peor equipo de la liga con -13. Casi un 40% de los tiros que han recibido han sido gol. Y eso teniendo en cuenta que de los 43 goles, 10 fueron desde fuera del área, el que más de La Liga junto al Sevilla. Adelante, sin Aspas, no hay paraíso. Y por desgracia para los de Vigo, el de Moaña no ha podido estar a altura que nos ha tenido acostumbrados. En sus últimos 11 partidos recibió 8 goles antes del minuto 20. Muchos nervios y siempre yendo a la contra.

Y si hablamos de nervios, no podemos obviar al Valencia, al que han "rescatado" los jóvenes de Paterna. Ambiente complicado contra la propiedad y que te vas metiendo en una zona que históricamente no es la tuya. Y ¿los números?. Sinceramente si hubiera descendido habría batido récords en ellos. Paridad entre tiros recibidos y realizados (150), eficacia correcta (-0,02), el 3º con menos goles en contra en primeras partes. Caso de haberse consumado es casi seguro que habría superado el de equipo descendido con menor diferencia de goles a favor en contra. En el inicio ya comenté que era de -7 y los che terminaron la campaña en -3.