Previa Celta - FC Barcelona: la lucha del Celta por su premanencia

La última jornada de la temporada suele ser entretenida. La mayoría de los equipos no se juegan nada, pero las luchas por el descenso o los últimos puestos europeos normalmente se alargan hasta el 38vo partido. En este caso, el Celta de Vigo ha llegado a final de curso con los deberes por hacer. Su permanencia no está asegurada y una victoria contra el FC Barcelona le permitiría estar en la máxima categoría del fútbol español el siguiente curso. Si empatasen, el Real Valladolid decidiría qué equipo descendería.

Situación del Celta de Vigo

El Celta llega al último partido de la peor manera posible: jugándose la categoría. Actualmente, se encuentra en la 17a posición, con tan solo 1 punto más que el Valladolid, que ocupa puestos de descenso. Es por eso que, para asegurar su permanencia, deberán salir a ganar sí o sí los tres puntos.

💙 𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗰𝗲𝗹𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀, 𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗴𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 👏



A 24 horas para el #CeltaBarça, no podemos dejar de agradecer al celtismo 𝗧𝗢𝗗𝗢 el apoyo que ha recibido el equipo en la #CidadeDeportivaAfouteza 😊



Con vosotros a nuestro lado, #AVitoriaéNosa! ✊ pic.twitter.com/YCIeGciI2Q — RC Celta (@RCCelta) June 3, 2023

El Real Valladolid, el único que le puede quitar la salvación, se jugará la vida contra el Getafe, otro rival que matemáticamente aún no está dentro de LaLiga Santander de la próxima temporada. Cádiz y Almería, equipos que tampoco están salvados aún, jugarán contra los ya descendidos Elche y Espanyol y el Valencia, que también tiene 41 puntos, disputará su último duelo ante el Betis, ya clasificado para le Europa League.

Situación del FC Barcelona

Después de volver a ganar en el último partido de LaLiga Santander, el que significó la despedida del Camp Nou, al Barça solamente le queda una última misión esta temporada. Bueno, más que al Barcelona, a su portero: Marc-André Ter Stegen. Si consigue dejar la portería a 0 superaría el récord de Arsenio Iglesias con el Deportivo de la Coruña de la temporada 93/94. El portero, que recientemente falleció, impidió que una pelota entrase en su arco durante 26 partidos en un mismo curso liguero. Ter Stegen ya igualó esta cifra y solamente le queda este partido para superarla.

Antecedentes del encuentro

Balaídos es un campo que, históricamente, no se le ha dado bien al FC Barcelona. Durante los últimos 7 enfrentamientos de LaLiga en Vigo, el Celta tan solo ha perdido uno: el 0-3 de octubre de 2020. Los 6 restantes representan 3 victorias y 3 derrotas.

Si el Barça se lleva la victoria, conseguiría ganar al Celta en el partido de ida y el de vuelta de LaLiga Santander, cosa que no hace desde la temporada 13/14, con el 'Tata' Martino en el banquillo.

Bajas en ambos equipos

Por parte del FC Barcelona, a las bajas ya conocidas de Araújo y Pedri, que ni siquiera disputarán los partidos con sus selecciones, se une la del Alejandro Balde. Ante el Mallorca sufrió una lesión de la que se tardará en recuperar 5-6 semanas más. Además, como ya avanzó Xavi, ni Sergio ni Alba se han unido al desplazamiento.

Carvalhal, por su parte, ha decidido convocar a todos los jugadores, incluidos Iago Aspas y Fran Beltrán, que son duda para el partido. Con la necesidad de llevarse los tres puntos puede que jueguen algunos minutos.

Declaraciones en rueda de prensa

Con la temporada cerrada desde hace semanas, las preguntas en la rueda de prensa de Xavi Hernández se enfocaban ya en cuestiones relacionadas con el curso siguiente. Evidentemente, los periodistas preguntaron por Leo Messi, y él dijo que su vuelta "le haría ilusión, no solo como entrenador, sino como culé". Sobre las salidas ha adelantado que aún no ha podido comentar nada: "No he hablado con los jugadores, porque a lo mejor no podemos fichar y no tengo que hablar con nadie. La situación no me permite actuar. Estamos en stand by. A la expectativa".

Carvalhal, por su parte, debió de afrontar una rueda de prensa dura. Jugándose el descenso, declaró que "no está ni lo más mínimo preocupado" por él, está "preocupado por el Celta". Añadió que "lo cambiaba todo porque el Celta se quedase en primera". "Estamos todos juntos, unidos. Si hay problemas, deja de haber problemas. Si hay alguna situación, deja de haberla porque mañana se disputa una final en la que nos jugamos la vida”, envió como mensaje de ánimos y unidad.

Posibles onces iniciales

Celta de Vigo: Villar; Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Tapia, Veiga; Pérez, De la Torre, Aspas y Larsen

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Kessié, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Ansu