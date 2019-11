CB Valladolid – Bilbao Basket: duelo de colistas

Uno de los partidos más atractivos de la jornada 8 de la Liga Endesa por el importante grado de emoción y de tensión que acompañará al mismo. Un encuentro de muchas urgencias, en el que tal vez no se vea un baloncesto de altísimo nivel, pero sí es esperable encontrar igualdad e intensidad a raudales.

Hay mucho en juego, pues ambos conjuntos cuentan con solo una victoria en su casillero y el que pierda se quedará rezagado y hundido en la tabla, como colista en solitario. Ahora mismo, ese dudoso honor lo comparten ambos conjuntos, si bien el basket average es ampliamente favorable a los bilbaínos, de ahí que sean los vallisoletanos los que ocupen la última plaza.

El CB Valladolid, sin Vasilopoulos y con Viney

Precisamente el conjunto morado tiene un nivel extra de presión por las enormes dudas que existen en torno al equipo y por el hecho de jugar en casa. Es imprescindible una victoria en Pisuerga para que tanto la plantilla como Ricard Casas empiecen a ganar crédito ante la afición. Ahora mismo la parroquia morada está completamente desenganchada de su equipo y solo un buen resultado podría ejercer de revulsivo.

Para colmo, ha habido contratiempos durante la semana –otra semana más– y Vasilopoulos será baja. Para este partido y para todos los que restan por disputarse en este 2013. El ala-pívot griego se lesionó durante el partido contra La Bruixa D´Or y aunque en un principio se consideró que la lesión no revestía importancia alguna, las pruebas que realizaron al jugador en Grecia desmintieron esta tesis. Casas reconocía que “la lesión es más grave de lo que habíamos pensado y tendrá al jugador apartado como mínimo mes y medio”.

Sin embargo, lo que no admitió el coach pucelano es que la situación es mucho mejor de lo que se presentía a la vista de las exploraciones médicas que le practicaron a Panos en su país natal y que hicieron temer una lesión de larga duración que hubiera obligado a la rescisión contractual.

No obstante, el entrenador morado dejó abierta esta última opción, la cual, sin embargo, el gerente Felipe Martín descartaba en declaraciones a VAVEL. Casas explicó, de una manera algo enrevesada, que “ahora mismo no se rescinde, pero no puedo deciros nada, porque es un tema que aún no se ha decidido”. El mismo discurso utilizó respecto al posible reemplazo de Vasilopoulos. Lo único seguro es que el griego no estará obviamente ante Bilbao Basket.

El que sí estará a sus órdenes y debutará en ACB será Drew Viney, quien fue presentado justo antes de la comparecencia de Ricard Casas. Este definió al nuevo alero norteamericano del CB Valladolid como un jugador “con talento ofensivo, que nos puede aportar tiro exterior, y con una gran intelectualidad deportiva”. El estadounidense, por su parte, afirmaba que se siente bien tanto en la posición de tres como en la de cuatro, y que puede “ayudar en rebote y defensa”.

Viney jugará su primer partido con la camiseta morada menos de 72 horas después de haber aterrizado en la capital pucelana. En este corto espacio de tiempo ha podido conocer a sus nuevos compañeros, con los que ha habido “buena química” desde el principio. Afirmó conocer la Liga Endesa, “ya que es la única de Europa que se conoce en Estados Unidos” y también haber visto algún video del CB Valladolid, “a través de mi agente”. También aseguró sentirse preparado y motivado para “aportar desde el minuto cero” en el encuentro ante Bilbao Basket.

Partido clave para ambos entrenadores

Un choque en el que los dos técnicos se juegan mucho. El puesto de Ricard Casas no peligra en ningún caso, sea cual sea el resultado, pero el entrenador catalán es consciente de que necesita disipar las enormes dudas que ha generado su manera de dirigir a la plantilla desde que llegó. La desértica victoria contra Cajasol no bastó para convencer a los descreídos, por lo que un segundo triunfo se antoja más necesario que nunca. Pese a ello, Casas se muestra tranquilo y dice no sentir esa presión añadida. Se centra en “competir para tener nuestra oportunidad”.

En el otro banquillo la situación es bastante más dramática. Rafa Pueyo podría estar ante su última oportunidad de mantener el cargo. Una derrota en Pisuerga le dejaría con un pie y medio fuera, aunque él ha declarado que el club le “respalda internamente”. El balance de los vizcaínos es pobrísimo. Sólo una victoria en la competición doméstica y tres derrotas seguidas en Eurocup.

Hay que recordar que Bilbao Basket es un equipo acostumbrado a transitar por la zona noble de la tabla. En Miribilla no están acostumbrados a estos agobios, pese a que la condición de entidad potente a nivel económico es bastante discutible por los graves problemas económicos que arrastra la institución vasca. Aunque en eso el CB Valladolid es el triste rey.

Bilbao Basket, más favorito con Markota

Por ello, el partido es calificado en Bilbao como una auténtica final. En esos términos habló German Gabriel en la previa. En cualquier caso, resulta extraño ver a los hombres de negro en esa posición tan delicada, ya que cuentan en su plantilla con jugadores de garantías y muy experimentados. Raúl López, Álex Mumbrú, Axel Herbelle y el propio Gabriel son la columna vertebral de un equipo que además ha incorporado esta semana a Damir Markota, que vuelve a Bilbao tres años después.

Por lo tanto, sobre el papel, los vizcaínos son los grandes favoritos del choque ante los vallisoletanos, quienes sólo cuentan a su favor con el factor cancha –aunque Pisuerga un fin de semana más presentará un aspecto desolador–, con el posible efecto Viney y con la propia motivación suplementaria que puede conllevar el hecho de ser considerados las cenicientas de la competición.

Esa supuesta inferioridad que puede conducir a la trampa de que al conjunto morado se le perdonen las derrotas con tal de que compita, tal y como sucedió en Manresa y en Murcia. Ricard Casas huye de este tipo de valoraciones y se centra como siempre en “cómo nos veamos de puertas para adentro nosotros”.

El entrenador del CB Valladolid definió al cuadro bilbaíno como “un equipo de mucho talento, con un base que juega muy bien situaciones de pick and roll, jugadores que dominan el poste bajo y que tiene una gran capacidad ofensiva”. Precisamente la horma del agujereado zapato del CB Valladolid, que sufre precisamente en defensa. Casas reconoce que “hay que mejorar en ese aspecto, aunque sí ha habido puntualmente momentos de buen trabajo defensivo”. El equipo morado es, con mucho, el que más puntos recibe en esta Liga Endesa.

Las claves del partido

Con todos esos antecedentes, una de las claves del partido podría encontrarse en las actuaciones de Raúl López, termómetro de los bilbaínos, y de Mumbrú, su jugador más regular y versátil, y, del otro lado de la moneda, en la capacidad de los pucelanos para frenarlos. Conectado con esto, el factor fundamental para los morados será impedir un tanteo como el que han recibido en la mayor parte de los encuentros de esta Liga ACB. Si vuelven a encajar más de ochenta o de noventa puntos, es casi seguro que se pueden despedir del triunfo. Máxime no tratándose de un equipo que anote de una forma continua con fluidez, sino a rachas y dependiendo de la inspiración individual.

Por otra parte, resultará muy importante Sinanovic, más si cabe que en otras ocasiones. La plantilla bilbaína carece de un pívot con la suficiente altura o envergadura como para detener al hispano-bosnio, que debería hacerse amo y señor de la zona. Sin embargo, ya es sabido que el center morado depende más de su propia confianza e intensidad que de los rivales. En este mismo sentido, controlar el rebote será fundamental y el equipo que lo consiga tendrá mucho terreno allanado hacia la victoria.

Pero más allá de análisis técnicos o tácticos, lo cierto es que se trata de un choque con tantos elementos de tensión en el aire que lo más importante será jugarlo con inteligencia y controlando las emociones. En definitiva, un partido idóneo para jugadores experimentados y que se muevan bien en las batallas. En teoría, eso deja poco margen a la bisoña plantilla vallisoletana y mucho a la curtida escuadra bilbaína. Pero los nervios y la presión puede jugar malas pasadas a cualquiera en el deporte de la canasta. Así que la nota predominante del duelo probablemente será, pese a todo, la igualdad. Cuarenta minutos de tensión después de los cuales solo habrá un equipo en la cola de la clasificación ACB. Bilbao Basket o CB Valladolid.