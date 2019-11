Resumen temporada Unicaja de Málaga 2013/2014: Plaza devuelve la ilusión a la parroquia malagueña

Esta temporada 2013/2014 ha sido para Unicaja la mejor en estos últimos años, no tanto por los títulos conseguidos, ya que no han conseguido ninguno, sino por las sensaciones que ha dejado el equipo, la mayoría buenas y con vistas de que pueden ser aún mejores.

En verano llegó al equipo Joan Plaza para intentar devolver a Unicaja al sitio que se merece. Para ello, el catalán trajo consigo ocho nuevas caras: Jayson Granger, Ryan Toolson, Nik Caner-Medley, Vladimir Stimac, Carlos Suárez, Raffa Hettsheimeir y Mindaugas Kuzminskas, además, Plaza decidió ascender a Domas Sabonis al primer equipo. Con esos nuevos jugadores, más los Fran Vázquez, Earl Calloway o Zoran Dragic, el nuevo técnico malagueño intentaría cumplir todos los objetivos, principalmente uno: que Unicaja volviese a competir como siempre lo había hecho.

Liga Endesa

En liga ha sido donde Unicaja se ha mostrado más seguro de sí mismo. Los verde y blancos realizaron una magnífica temporada regular, llegando a competir durante buena parte de la misma contra todo un FC Barcelona, al que superó en la clasificación durante muchas jornadas. Finalmente, los de Joan Plaza terminaron en la cuarta posición, por detrás de los culés, con un récord de 23 victorias y 11 derrotas, el mejor desde la temporada 2008-2009.

No fue fácil la temporada para Unicaja, que tuvo una plaga de lesiones que le hicieron a Joan Plaza tener que reinventar a su propio equipo. A la ya mencionada baja de Earl Calloway, se le unieron las de Nik Caner-Medley, Txemi Urtasun, Ryan Toolson o Zoran Dragic, que en diferentes momentos de la temporada causaron baja durante varios partidos. A pesar de las bajas, los malagueños siguieron rindiendo a un gran nivel y apenas notaron las ausencias, algo que habla muy bien del conjunto andaluz y de la profundidad de su plantilla.

El récord final del equipo le emparejó en los cuartos de final de los playoff con el Herbalife Gran Canaria, que fue quinto. Sobre el papel debía ser una eliminatoria complicada para los malagueños, que aunque partían con una ligera ventaja por tener el factor cancha a favor, no las tenían todas consigo. En el primer partido de la serie, Unicaja superó a los canarios por 78-70, con Jayson Granger y Fran Vázquez estelares, autores de 16 puntos y 10 asistencias y 16 puntos y 10 rebotes respectivamente.

En territorio insular Unicaja tenía la posibilidad de cerrar la serie, pero el partido terminó decantándose del lado canario, que supieron jugar mejor sus bazas al final y terminaron venciendo por 63-62. Oliver fue el mejor de Herbalife con 18 puntos y en Unicaja Granger, que con 17 puntos y 6 asistencias seguía demostrando que no podía haber llegado mejor a los playoff.

En el tercero y decisivo partido en Málaga, Unicaja pasó por encima de los canarios y venció por 79-60, dejando claro que no le iba a poner las cosas fáciles al Real Madrid en las semifinales. Txemi Urtasun fue sorprendentemente el mejor del conjunto andaluz con 15 puntos, Plaza volvía a demostrar la profundidad de plantilla que tenía su equipo.

La eliminatoria ante el Real Madrid fue de las más igualadas y anotadoras que se recuerdan. Entre los cuatro partidos disputados, ambos equipos anotaron más de 87 puntos de media, sobrepasando los 90 de media entre los dos partidos jugados en el Palacio. Fue una gran serie, en la que Unicaja pudo ganar los dos encuentros de Madrid. En ambos, fueron por delante en el marcador buena parte del partido, pero un mal último cuarto en el primero y un mal tercer cuarto en el segundo, harían añicos las esperanzas malagueñas. Fran Vázquez fue el mejor cajista con 17 puntos y 7 rebotes en el primer encuentro y 18, con 9 rebotes en el segundo. En ese partido, Granger también dio un recital y con otros 18 puntos y 4 asistencias se impuso al Chacho en su duelo particular.

En Málaga, Unicaja no quiso irse de vacío y consiguió ganar el tercer partido a los blancos por 88-75, mostrándose muy superiores durante todo el partido. Fran Vázquez y Granger volvieron a ser de los mejores, pero además de ellos, aparecieron también las figuras de Nik Caner-Medley y Ryan Toolson, que con 14 y 13 puntos, terminaron siendo decisivos para que la victoria se quedase en Málaga. El cuarto y a la postre último partido de Unicaja en los playoff, sería más de lo mismo. Hubo bastantes alternancias en el marcador, pero terminaría siendo el equipo blanco, con un brutal parcial de 6 a 16 en el último cuarto, quien terminó haciéndose con la victoria por 79-89. Jayson Granger y Fran Vázquez no tuvieron su mejor día y eso Unicaja lo notó.

El conjunto dirigido por Joan Plaza se despidió ante su público de la mejor manera posible: luchando hasta el final. Málaga vuelve a sentirse orgullosa de su Unicaja, la temporada que viene promete ser igual o mejor que ésta.

Copa del Rey

Unicaja afrontaba esta competición con muchísimas ganas e ilusión. Era el anfitrión y quería hacer el mejor papel posible. El correoso CAI Zaragoza de José Luis Abós fue el rival a batir en los cuartos de final, un conjunto difícil, pero en teoría inferior al equipo dirigido por Plaza.

Todas las apuestas daban a los malagueños como favoritos, pero contra todo pronóstico, los maños terminaron imponiéndose y aperaron así al anfitrión del torneo a las primeras de cambio. En ese partido no pudo estar Earl Calloway, que se lesionó una semana antes y se perdió, además del encuentro ante el CAI, más de un mes de competición. La eliminación en Copa fue sin duda el mayor palo que ha recibido Unicaja esta temporada. A Joan Plaza y a sus jugadores les llovieron críticas de todos los lados, pero a pesar de ese duro varapalo, el catalán y sus pupilos terminaron dándole la vuelta a la situación, convirtiendo las críticas en elogios.

Euroliga

Unicaja debutó en la máxima competición continental en una de las pistas más complicadas de Europa, en la del campeón de la Euroliga 2013, el Olympiacos. Los de Joan Plaza lucharon hasta el final, haciendo un gran partido, pero el conjunto griego terminaría imponiéndose por 69-61.

A pesar de la derrota inicial, los malagueños no se vinieron abajo y encadenaron dos victorias consecutivas ante el Stelmet y el Galatasaray. A partir de ahí, llegarían tres derrotas seguidas que cuestionaron un poco a Plaza y los suyos. El equipo logró rehacerse y sumó 3 victorias en los últimos 4 partidos de fase regular para entrar al Top 16 de la Euroliga por la puerta grande. Zoran Dragic y Nik Caner-Medley fueron los dos mayores responsables de que Unicaja fuese uno de los 16 mejores equipos de Europa.

La andadura de los malagueños en el Top 16 fue similar a la mostrada en la ronda anterior, algo irregular en cuanto a resultados, pero dejando buenas sensaciones en cuanto a juego se refiere. Unicaja terminaría su participación en la Euroliga en la quinta posición de su grupo, con 6 victorias y 8 derrotas, a tan solo una victoria del Panathinaikos, que fue cuarto y logró la clasificación para los cuartos.

Competir hasta el final fue el objetivo marcado antes de empezar la temporada europea y sin duda, se ha cumplido con creces. Para el próximo año, Unicaja intentará ir un paso más allá, y buscará la clasificación para los cuartos de final.

Análisis de la plantilla

Bases

15. Jayson Granger: El uruguayo se ha convertido en el base titular y en uno de los pilares del Unicaja de Joan Plaza. Granger comenzó la temporada sin hacer demasiado ruido, pero poco a poco se fue soltando y terminó el año como un tiro. En los playoffs fue un auténtico espectáculo verle jugar. El próximo curso, ya aclimatado a Málaga y al equipo, puede ser el año de Jayson Granger.

11. Earl Calloway: El base norteamericano comenzó la temporada como titular, pero el buen hacer de Granger le relegó al banquillo. Aún así, sus minutos en pista no disminuyeron demasiado y su aportación fue notable para que Unicaja funcionase. Calloway ya no es un pilar básico para Plaza y no continuará en la disciplina andaluza. El serbio Stefan Markovic ya ha llegado a un acuerdo con el equipo malagueño y será el sustituto del estadounidense.

Escoltas

22. Zoran Dragic: Después de una temporada 2012-2013 en la que su rendimiento había sido muy irregular, este se presentaba como un año clave para el futuro del esloveno, y su rendimiento ha sido excelente. Durante buena parte del año fue el primer referente ofensivo del equipo. En Euroliga hizo varios partidos de 20 o más puntos y en liga terminó con casi 11 puntos de media por encuentro. La mala suerte se cebó con él y por lesión no pudo ayudar a su equipo en los playoffs finales. Es uno de los líderes de Unicaja y en un futuro podría llegar a la NBA.

19. Ryan Toolson: El norteamericano hizo una magnífica pretemporada, siendo el máximo anotador del equipo y dejando grandes sensaciones. La lesión que sufrió justo antes del debut liguero de Unicaja fue un duro revés. Una vez recuperado de su lesión, tardó más tiempo del deseado en recuperar la chispa y volver a su mejor nivel. A pesar de todo, ha terminado la temporada bastante bien y será un jugador importante el año que viene.

10. Txemi Urtasun: El pamplonés comenzó la temporada lesionado y tardó varios meses en recuperarse. Una vez recuperado, le costó mucho entrar en los planes de Joan Plaza, que ya tenía su rotación planeada. Poco a poco fue consiguiendo entrar en el equipo y en los playoffs, aprovechando la lesión de Dragic, ha contado con un mayor protagonismo. No ha sido un año fácil para el navarro, pero siempre que ha salido ha aportado cosas y parece que continuará un año más en el conjunto malagueño.

9. Sergi Vidal: El polivalente jugador catalán no ha hecho ni mucho menos su mejor temporada. Durante el primer tramo de temporada, aprovechando las lesiones de Urtasun y Toolson, Vidal contó con minutos y protagonismo. Su nivel no fue el esperado y una vez recuperados todos los exteriores, poco a poco pasó a ser el último en la rotación de Plaza. La decisión del club y parece que también la del jugador, es la de que no siga en Málaga la próxima temporada.

Aleros

12. Carlos Suárez: El de Aranjuez llegaba del Real Madrid en verano para reconducir su carrera, que parecía haberse estancado. Su temporada ha sido notable, ha aportado cosas en diferentes aspectos de juego, pero se le pide que sea más importante en ataque (apenas 6 puntos por encuentro). Aún así es un jugador indispensable para Plaza y se espera que el año que viene siga mejorando y ayudando a Unicaja a cumplir sus objetivos.

21. Mindaugas Kuzminskas: El lituano llegó a Unicaja avalado por Joan Plaza, que le entrenó en el Zalguiris. Su temporada ha sido muy irregular, se ha notado que esta era la primera aventura fuera de su país. Es un jugador con mucho potencial y ha hecho varios partidos demostrándolo. Debe seguir madurando y aprendiendo, puede ser un jugador importante en un futuro no muy lejano.

Ala-pívots

33. Nik Caner-Medley: El norteamericano ha sido uno de los líderes de Unicaja desde el primer partido de la temporada. Su aportación ha sido decisiva para el buen año del equipo, ha terminado como máximo anotador, con algo más de 11 puntos por partido. Su buen año ha propiciado que le lluevan las ofertas, una de ellas, la del BC Astana, ha terminado siendo irrechazable para el ala-pívot. El equipo kazajo le ofrecía un salario que Unicaja jamás podría haberle ofrecido. Será una pérdida importante para el club cajista, que tendrá que buscar un sustituto de garantías para que su plantilla no pierda nivel.

8. Domas Sabonis: El hijo del mítico Arvydas Sabonis subió esta temporada al primer equipo para ganar experiencia. Con tan solo 18 años, ha sido titular en 10 partidos de liga y ha jugado una media de casi 10 minutos por encuentro. Su rendimiento ha sido más que satisfactorio y ha dejado varios detalles de calidad. El objetivo de Plaza y del club era que se quedase en la plantilla varios años para que se desarrollase como jugador, pero Domas Sabonis ha decidido abandonar el equipo y poner rumbo a Estados Unidos, donde jugará en la Universidad de Gonzaga.

Pívots

17. Fran Vázquez: El de Chantada ha sido el principal referente interior en Unicaja. Su aportación defensiva ha sido clave y ofensivamente se ha visto al mejor Fran Vázquez en muchos momentos de la temporada. El gallego terminó el año a gran nivel y en la ronda de playoffs contra el Madrid terminó siendo de los mejores. La próxima campaña seguirá siendo uno de los pilares básicos del conjunto malagueño.

51. Vladimir Stimac: El serbio llegó para completar el juego interior cajista, pero poco a poco se fue ganando un sitio y terminó siendo un jugador muy importante para Plaza. Fuerte, buen reboteador y con capacidad para meter los tiros cercanos a canasta, sería bueno para Unicaja que continuase en el equipo. Hace poco se ha sabido que él mismo ha pagado su cláusula de rescisión y ahora mismo se encuentra sin equipo. Tiene varias ofertas, pero su intención no es otra que seguir en el conjunto andaluz, siempre y cuando le ofrezcan una mejora de sueldo. Tiene varias ofertas y Unicaja aún no se ha pronunciado, habrá que esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

30. Rafael Hettsheimeir: El brasileño llegaba procedente del Real Madrid y con muchas ganas de demostrar que era mucho más que lo que había mostrado ser en el equipo blanco, pero no lo ha conseguido, al menos no del todo. Durante el primer tramo de temporada Plaza le dio minutos y confianza, pero a medida que avanzaba el año fue perdiendo protagonismo y pasó a ser el tercer pívot en la rotación. Se lesionó a mitad de temporada y cuando volvió apenas contó para su entrenador. No seguirá en la disciplina de Unicaja el año que viene.

Entrenador

Joan Plaza: El entrenador catalán llegó a Málaga con la intención de devolver a Unicaja al lugar en el que siempre estuvo y aunque todavía queda un largo camino por recorre, parece que va por muy buen camino. Plaza ha hecho de Unicaja un equipo competitivo y difícil de vencer, algo que no se había visto en temporadas anteriores. Cuando llegó, dijo que venía para un proyecto de futuro, en Málaga pueden estar tranquilos, no podrían estar en mejores manos que las del catalán.