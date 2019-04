Gregg Popovich explica el porqué de sus peculiares entrevistas en los partidos

Durante años, Gregg Popovich no solo ha sido reconocido por su gran trabajo al frente de los Spurs, ser cinco veces campeón de la NBA o ser por partida triple el mejor entrenador del año. Otro aspecto que siempre ha sido característico en él son sus entrevistas en el transcurso de los partidos.

Por norma, en los partidos televisados a nivel nacional cada entrenador debe atender un par de preguntas por parte del reportero a pie de pista del canal que lo está retransmitiendo. Estas entrevistas suelen hacerse en el descanso entre el primer y segundo cuarto y entre el tercer y cuarto periodo además de una al descanso y al final del encuentro, repartidas entre los dos entrenadores de cada equipo. Popovich, al que no le gustan estas preguntas en mitad de un partido, suele responder con monosílabos o incluso de manera sarcástica a las preguntas de los periodistas.

En una entrevista con Sam Amick, de USA Today, el entrenador de los Spurs expresó el motivo de sus peculiares repuestas a los reporteros en los partidos. "Las únicas veces en las que no coopero son al final del primer y tercer cuarto. Aparte de eso, concedo entrevistas y me río con todo el mundo todo el tiempo. Simplemente tengo una diferencia con la NBA, y se lo hago saber siempre.'' ''Debería estar preparando el ataque y la defensa para el siguiente cuarto pero no puedo hacer mi trabajo por ese estúpido acuerdo en el que que debo responder a cualquiera que me pregunte'' explicó Popovich.

''Lo voy a decir cada año. Diré que no estoy de acuerdo con la NBA. Ellos no lo necesitan. Pone al entrevistador en una situación incómoda y al entrenador en una posición en la que parece ignorante o trivial. No tiene sentido. No puedes responder una pregunta en diez segundos. No puedes'' expuso el entrenador de San Antonio.