Resumen NBA: los Cavs no fallan en el MSG; Westbrook y Rondo firman otro triple-doble

El resumen de VAVEL viene cargado de hasta 11 partidos donde destacan los triples-dobles de Russell Westbrook y Rajon Rondo, la victoria de los Cavaliers de LeBron James a domicilio en el Madison Square Garden, las derrotas de Atlanta y Houston fuera de casa y también por temas extradeportivos como los atentados en París que han afectado de alguna manera u otra a los franceses que juegan en la NBA.

New York Knicks 84-90 Cleveland Cavaliers

Disputar un partido en el Madison Square Garden siempre es especial y no lo iba a ser menos para LeBron James. Tras perder en la primera noche de la temporada, los Cavaliers no conocen la derrota, acumulando ya 8 victorias consecutivas. Esta vez no se lo han puesto fácil Carmelo Anthony y los suyos, que a pesar del récord negativo hasta el momento, están teniendo un arranque de temporada bastante aceptable.

Carmelo Anthony fue la gran estrella durante la primera parte del partido, llegando hasta los 22 puntos (8-11 en los tiros y 4-5 en triples) en los primeros 24 minutos. A pesar de irse al descanso siete puntos arriba y con la esperanza de llevarse la victoria en casa ante los grandes favoritos a reinar en la Conferencia Este, LeBron James se puso la capa y ejerció de superhéroe durante el último cuarto para anotar 12 puntos en el último periodo, los mismos que todo el equipo de Nueva York. Carmelo no pudo hacer nada durante la segunda parte, acumulando una mala racha en el tiro y anotando solamente un mate. LeBron James, con sus 31 puntos y la colaboración de un gran Mo Williams, dan la octava victoria consecitiva a los de Cleveland.

Denver Nuggets 107-98 Houston Rockets

Después de una pasada temporada llena de temas extradeportivos en Denver, Ty Lawson volvía al Pepsi Center. Y lo hizo de la peor forma que se puede hacer. Al base no le salió nada con el balón en sus manos y no consiguió anotar ni un solo punto para acumular un 0 de 7 en tiros de campo. Además, los Rockets no consiguieron vencer a su antiguo equipo. Ni en las peores pesadillas del base.

El gran artífice de la victoria fue el italiano Danilo Gallinari, que tras pasar muchos días fuera de las canchas por problemas físicos, empieza poco a poco a mostrar su juego. Anotó 27 puntos con un 3/4 en triples. Además no estuvo solo, y con la colaboración de Will Barton (26 puntos) y los 14 puntos y 11 rebotes de Kenneth Faried, consiguieron que la victoria se quedase en Denver. James Harden consiguió llegar hasta los 28 puntos, pero nadie le acompañó y no fue suficiente. Además, Kevin McHale ha reconocido tras el partido que su equipo no está jugando nada bien.

Indiana Pacers 107-103 Minnesota Timberwolves

Paul George está de vuelta. La estrella de los Pacers de nuevo ha vuelto a anotar 29 puntos, completando su sexto partido consecutivo con 25 puntos o más. Con este gran comienzo de temporada, quedan ya bastante lejos los 245 días que tuvo que pasar fuera de las canchas por su rotura de tibia y peroné. Paul George quiere volver a ser una estrella de la liga y va camino en conseguirlo. Además, con la gran actuación de Monta Ellis con 24 puntos y 5 asistencias tras un comienzo de temporada bastante regular, todo son buenas noticias en Indiana.

En Minnesota es todo lo contrario respecto al tema de Ricky Rubio. El base español se ha vuelto a perder el tercer partido consecutivo por problemas en el muslo izquierdo y los Timberwolves han acumulado la tercera derrota consecutiva sin el base. De nada sirvieron los 52 puntos que anotaron (26 cada uno) Andrew Wiggins y Zach LaVine, y la remontada que consiguieron hacer desde un 87-60 hasta el 101-100.

Sacramento Kings 111-109 Brooklyn Nets

En Sacramento ya parece que vuelven a sonreír, aunque de momento solo sea por una noche y a la espera de que actuaciones como la de anoche se repitan. Rajon Rondo y DeMarcus Cousins consiguieron hacer ambos un enorme partido ante el que es uno de los peores equipos de la NBA. Rajon Rondo con su triple-doble de anoche de 23 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, acumula ya tres en sus últimos cuatro partidos. Y es que el base quiere volver a ser el mismo que deslumbró en Boston. Por su parte, DeMarcus Cousins empezó el partido con un desastroso 1/10 en tiros, pero su progresión a lo largo del partido fue tal, que acabó el segundo cuarto con 21 puntos y los 48 minutos con 40 puntos.

Los Brooklyn Nets, que estuvieron en ciertos momentos del partido cerca de llevarse la segunda victoria de esta temporada, sucumbieron al final a pesar de los 21 puntos y 12 asistencias de Jarrett Jack y los 17 puntos, 10 rebotes de Brook Lopez.

Boston Celtics 106-93 Atlanta Hawks

Inesperada derrota de Atlanta en el TD Garden de Boston. Los Celtics siguen demostrando de lo que son capaces son su baloncesto alocado en la Conferencia Este y consiguen ganar a unos Hawks que habían empezado la temporada como acabaron la pasada temporada regular. A pesar de anotar solamente 17 de los primeros 50 tiros, los Celtics, liderados por un gran Isaiah Thomas un sus 23 puntos y 10 rebotes, consiguieron remontar y llevarse el partido ampliamente al final.

En los Hawks como ya parece ser costumbre, seis jugadores anotaron 10 puntos o más: Millsap (14), Horford (13), Bazemore (12), Krover (11) y Schroder y Sefolosha (10); pero no fue suficiente para llevarse la victoria a Atlanta.

Otros partidos disputados durante esta madrugada:

Orlando Magic 102-93Utah Jazz

Toronto Raptors 100-81 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 102-97 Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies 101-100 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 102-85 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 90-82 Los Angeles Lakers