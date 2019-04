Previa Warriors - Knicks: el equipo de la ilusión visita el Oracle para dar un golpe de estado

Madrugada del 15 al 16 de diciembre. Oracle Arena. Los Knicks quieren asaltar el feudo de unos invencibles Warriors en el enfrentamiento que cerrará la jornada NBA. ¿Serán capaces de lograrlo?

El equipo visitante ha devuelto la ilusión a la Gran Manzana y quieren seguir con la dinámica positiva en la que está envuelta la franquicia. Ante ellos está la oportunidad de lograr algo más que una simple victoria. Vencer hoy en la cancha del mejor equipo de la liga significaría que Nueva York ha vuelto y va muy enserio.

Directos a la confirmación

Situados en la 3ª posición del Este, y con 5 victorias en los últimos 7 partidos, los Knicks afrontarán este partido con la única incógnita de si jugará o no Derrick Rose. Liderados por Carmelo y con la escolta de un grandísimo Porzinguis el equipo tratará de llevarse un partido que se prevé espectacular.

Carmelo Anthony | Foto:cbssports.com

Rose, baja o banquillo

Las horas anteriores al choque vendrán marcadas por la expectación que supondrá la baja o no de Derrick Rose por parte del conjunto neoyorkino. El entrenador Jeff Hornacek no ha despejado las dudas y no sabe si Rose estará para jugar esta madrugada.

"¿Quién sabe?" respondió en rueda de prensa el entrenador de los Knicks.

Rose, por su parte, ha comentado acerca de sus dolores en la espalda: "Podría haber sido la caída. Realmente no lo sé. Me levanté. Realmente no lo sentía, pero como yo estaba en el juego, cuanto más tiempo me quedé en el juego sentí el dolor. Sobre toda esta situación, sólo tengo que ser inteligente y revisarme."

Lo que sí que es seguro es que Jennings partirá en el quinteto titular esté o no Rose. Hornacek dijo que Brandon Jennings comenzará y Ron Baker o Sasha Vujacic serán el respaldo si Rose no puede jugar. Baker jugó 15 minutos el martes, uno por debajo de su máximo de temporada, mientras que Vujacic no salió del banquillo.

Derrick Rose en rueda de prensa | Foto: pasoapaso.com

Golden State, a seguir dominando la liga

Por el lado local, Golden State Warriors encara este encuentro como uno más. La armonía en la que está envuelta la franquicia demuestra que este equipo es el gran favorito para llevarse la corona en la conferencia Oeste. Con la velocidad de crucero en marcha, el mejor equipo de la NBA solo ha perdido dos veces en lo que va de mes. El binomio Curry-Durant (con el permiso de Klay Thompson) ha bastado para salir con un balance de 4-1 en la gira que el equipo ha protagonizado en el Oeste. Con la baja de Zaza Pachulia en su quinteto titular, no se sabe quien ocupará la posición de Center en el equipo de la bahía. Steve Kerr a utilizado a tres jugadores diferentes en los tres partidos que se ha perdido el pívot georgiano.

Curry-Durant | Foto: usatoday.com

Enfrentamientos previos: clara ventaja local

Debido al desastre en la planificación de la plantilla de Nueva York en temporadas pasadas, y como consecuencia de una buena gestión por parte de Warriors, las últimas 5 visitas de los Knicks se han saldado con 4 derrotas. Y derrotas por humillación, ya que el partido más "disputado" fue en el 2011 donde GSW ganó de "solo" 14 puntos. Los Knickerbockers trabajan para repetir la victoria de 2014, única victoria en 5 años de este equipo en Oakland.

Ultimos 5 enfrentamientos en el Oracle Arena | Imagen: landofbasketball.com

Las claves

Nueva York necesita alejarse a toda costa de llevar el partido al intercambio de canastas. Malo para el espectador pero bueno para Nueva York si consiguen hacer un partido lento y de anotación baja. Clave la aportación de Brandon Jennings para frenar a Curry. Con estas premisas bastante claras, Carmelo tiene que rendir al nivel al que nos tiene acostumbrados y tirar del carro en ataque, apoyandose en Porzinguis cuando sea necesario. Si Jeff Hornacek no da el paso y decide dar muchos minutos a Noah, Nueva York puede sufrir demasiado ante un equipo que mete 12 triples por partido.

Golden State Warriors necesita circulación de balón para mover a la defensa de los Knicks y seguir demostrando porqué son el equipo que más asiste de la liga (31 pases de canasta por partido). Los hombres altos del equipo de la bahía deberán cerrar el rebote si no quieren conceder muchos puntos de segundas oportunidades, algo que aprovecha muy bien el equipo de Nueva York.