El paso adelante de Ricky Rubio

Tras las abundantes habladurías sobre su traspaso antes de la fecha límite, Ricky Rubio se mostró firme ante la prensa, de cara al final de temporada del equipo, además de mandar algún que otro recado reivindicativo a Tom Thibodeau, quien le respondió que ‘es un profesional y se tiene que dedicar a trabajar’.

Pues bien, desde el uno de marzo el español está intratable en lo mental y con números nunca vistos de cara al aro. Sus promedios en lo que llevamos de mes hablan por sí solos: 17.3 puntos (48% TC – 43% 3PT – 88.2% TL), 5.3 rebotes, 11.1 asistencias, 1.7 robos y 2.6 pérdidas en los 34.2 minutos jugados de media en los 7 partidos disputados (4 victorias y 3 derrotas). Sirvan de comparación las medias de su carrera en la NBA: 10.1 puntos (37.5% TC – 31.6% 3PT – 82.4% TL), 4.2 rebotes, 8.4 asistencias.

Incluso todavía más determinante es la estadística avanzada para demostrar a qué nivel está jugando desde el comienzo del mes: un true-shooting del 61% contra un 50% de media en su carrera; un porcentaje de asistencias del 50 (39.2 en 6 temporadas); un rating ofensivo de 129 (supera por 23 la media de su carrera); y un rating defensivo de 105.

Sería quedarse en la orilla destacar solo los números del líder de los Wolves, además de injusto. Todos esos números son consecuencia del carácter que está demostrando Ricky en cada minuto que pasa en el parqué. Ya no es el niño que cumplió su sueño de jugar en la NBA. Ahora es el hombre que se ve capaz de comandar a su equipo y llevarlo a cuestas hasta la post-temporada, a pesar de las adversidades.

Desde el primer partido que los Timberwolves compitieron tras el fin del periodo de traspasos, a Ricky se le vio reivindicativo y con presencia. Da igual que enfrente estuviera una estrella defensiva (y del trash-talking) como Patrick Beverley. Ya no, ya no se va a quedar callado, aunque enfrente esté Blake Griffin, una estrella de la liga consagrada, uno de los jugadores con más potencia física del universo NBA.

Quizá el periodista y el fan han sido injustos con aquel niño de 14 años de un pequeño pueblo catalán, y no han sabido perdonar sus malas temporadas en las que las lesiones y las desgracias personales (en un corto periodo de tiempo perdió a su entrenador Flip Saunders y a su madre, por culpa de la enfermedad del cáncer). No todo el mundo se sobrepone rápidamente a semejante palo anímico, pero ahora él es el que se dirige a cada uno de los espectadores, amantes, lectores (si se quiere), de este deporte:

"Love yourself. Be yourself. And shine despite those who never believed you could"