Ricky Rubio declara públicamente su frustración

Desde el comienzo del último día de traspasos, Ricky mostraba resignación a través de un tweet en su cuenta personal. En una jornada en la que se dijo hasta el último momento (incluso se llegó a asegurar) que el español saldría de Minnesota con destino a Nueva York, a cambio de un Derrick Rose por debajo del nivel esperado y con contrato expiring, Rubio declaró lo siguiente:

Never stress over what you can't control.