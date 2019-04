Van Rossom no sigue

Sam Van Rossom (Gante, 3 de junio de 1986) se ha despedido en día de hoy de Valencia, con una emotiva carta de despedida publicada en su cuenta personal de Instagram. El base Belga y el club valenciano han decidido no renovar su contrato tras cuatro años defendiendo la camiseta taronja. Actualmente, el jugador se encuentra recuperándose de su reciente operación en la rodilla izquierda, la cual le obligó a perderse muchos partidos de las dos últimas temporadas incluyendo el Playoff. Por suerte o por desgracia, sus lesiones han lastrado su estancia en la capital del Túria. Aun así, se marcha un jugador muy querido por la afición, tanto por su cercanía como por su dedicación en la cancha.

Así es la carta que ha publicado esta mañana el jugador:

"GRACIAS VALENCIA

10 de julio 2013... Ese fue el día en que me presentaron como jugador del Valencia Basket. Hoy, 28 de junio 2017, toca despedirme de este club y de toda su gente. Han pasado 4 años entre estas dos fechas y han sucedido muchas cosas, tanto buenas como malas.

Pero por encima de todo, estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo en todo esto tiempo: 4 finales, 1 Eurocup y 1 Liga Endesa. Pero sobre todo, hemos competido siempre en lo más alto.



Han sido 4 años maravillosos para mí, mi familia y mis amigos. La verdad es que me he enamorado de Valencia porque en este tiempo he conocido a gente que ya considero amigos. Valencia y su gente siempre estarán en mi corazón!



Quiero dar las gracias a Juan Roig, a todos los directivos del club y a todo el personal que trabaja para el club, por el trato recibido por su parte, por apostar por mí hace 4 años y por el apoyo que siempre me ha dado durante mi estancia en Valencia.



Gracias a los entrenadores que he tenido y a todos mis compañeros de equipo con quienes he pasado horas y horas en vestuario, buses, hoteles... Gracias al staff médico, al doctor y a los fisios, a los preparadores físicos, porque todos me cuidaron como a sus propios hijos. He pasado más tiempo con ellos del que de verdad quería pero siempre habéis estado disponibles para mí!



Y por fin, GRACIAS AFICIÓN! He vivido inolvidables noches TARONJAS en la Fonteta, gracias a vosotros. Siempre me he sentido muy querido y apoyado por vuestra parte.



He dejado todo lo que tenía en la pista por este club, por el escudo, pero también por vosotros. Ha sido un orgullo jugar para vosotros. Espero que lo hayáis pasado tan bien conmigo que yo lo he pasado con vosotros.



Xiquets, os deseo todo lo mejor en el futuro y seguiré siendo del Valencia Basket, sólo que de otra manera, claro.



Moltes gracies!

Amunt Valencia, siempre!



SVR"