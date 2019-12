Lillard responde a Westbrook: "Este año me he ganado el puesto"

Como cada año, las elecciones para el All-Star Game dejan una resaca de decepción y enfado entre los olvidados. En esta ocasión, un jugador que tal vez merecía estar allí era Paul George. Sin embargo, el alero de los Thunder se ha quedado fuera de la que hubiera sido su quinta participación.

Ante esto, salió en su defensa su compañero Russell Westbrook, que de nuevo fue elegido entre los suplentes: "Increíble. Es indignante. Hay cuatro jugadores de un solo equipo y otros que se quejan por ser ignorados hasta que consiguen estar dentro, que no paran de hablar sobre ello", siendo esto último una clara alusión a Damian Lillard.

El base de los Trail Blazers, que se ha quedado fuera del All-Star durante las dos últimas temporadas, está completando un gran curso: 25'3 puntos, 4'7 rebotes y 6'6 asistencias. Además, tiene a su equipo metido en zona de playoffs, todo un logro en el siempre difícil Oeste.

Pero el problema de Westbrook no parece ir por ahí. El de OKC se refirió a las constantes quejas de 'Dame' tras no ser seleccionado en años anteriores. Aparte, también es cierto que ha habido una fuerte campaña en la que se tachaba a Lillard de infravalorado y que, probablemente, haya impulsado sus opciones para el presente Partido de las Estrellas.

Sin embargo, Lillard ha dejado claro que cree que merece estar ahí: "Respeto mucho a Russ, por eso me decepciona un poco verle decir eso. Él ha jugado contra mí y contra mi equipo, sabe lo que he conseguido. No solo este año, sino en toda mi carrera. Ha sido un poco decepcionante, pero sé que este año me he ganado el puesto".

"Realmente no me preocupa lo que él diga. Su palabra no es una ley", concluyó respecto a Westbrook. "En los dos años en los que no he sido seleccionado dije que cada uno de los que estaban ahí se lo merecían". Aun así, puntualizó: "Sentí que era algo que ellos no me querían dar, algo que yo tenía que perseguir".

En todo caso, y sin importar declaraciones cruzadas, lo único cierto de todo esto es que Damian Lillard volverá al All-Star. En cambio, Paul George se queda fuera en un Oeste repleto de superestrellas de primera categoría. Aunque, evidentemente, Westbrook ha actuado como capitán y compañero al dar la cara por él, puesto que el alero lidera la liga en robos (2'1), está promediando 20'9 puntos con gran acierto desde la línea de tres y, además, está siendo de los mejores defensores exteriores del momento.

También salió en su defensa Carmelo Anthony, pero Paul George zanjó el tema: "Desde que llegué a OKC tengo metas y sueños más grandes". Una buena manera de cerrar una polémica que afecta a varios jugadores y que, esta vez, no cayó en un Lillard que previo a todo esto había anotado 31 puntos en la victoria frente a los T'Wolves. Sin duda, una actuación más para refrendar su condición de All-Star.