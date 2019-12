Kanter la vuelve a liar: expulsión de Booker y cruce de tweets con Dudley

Ya es un habitual en esto. Enes Kanter, para bien o para mal, nunca rehúye a la polémica y ya ha estado metido en varios líos en la presente temporada. Esta vez fue contra los Suns, donde provocó la expulsión de Devin Booker en un encuentro que ganaron con mucha claridad los de New York (85-107).

Restaban cuatro minutos del tercer cuarto cuando los Knicks ganaban por 17 tantos de ventaja. Entonces, Booker penetró a canasta pero se encontró con el tapón de Kanter. Acto seguido, el jugador turco pareció decirle algo al joven escolta, que reaccionó propinándole un empujón en la espalda. Una acción que le valió su segunda técnica del partido y, por ende, la expulsión del mismo.

Una secuencia que terminó con el de Phoenix muy cabreado mientras su rival, en aquel momento hasta enemigo, se relamía con una visible sonrisa. Con el trash talking había sacado al mejor jugador de los Suns del partido, sirviendo en bandeja una fácil victoria para los suyos. Además, Kanter terminó con un doble-doble de 20 puntos y diez rebotes, consiguiendo 15 de esos 20 tantos en un excelente primer cuarto.

Sin embargo, puede que la polémica viene ya desde hace unos días atrás. Tras la victoria de los Thunder en Cleveland, el pívot de los Knicks puso un tweet en el que mandó un recado a LeBron James, con el que había tenido un pique semanas antes. Ante esto, Devin Booker, mediante un comentario en Instagram, tildó al turco de "infantil".

Tal vez, Enes Kanter se la tenía guardada para el partido y logró su objetivo. Además, tras finalizar el encuentro no dudó en publicar el siguiente tweet para terminar de caldear el ambiente:

Hold that “L” kid.



Talk to me nice or don’t talk to me at all... pic.twitter.com/tS3mLgClTA