LeBron desmiente los rumores sobre su reunión con los Warriors

Los comienzos de febrero en la NBA son muy movidos, con rumores de traspaso cada día, y con auténticas bombas como la que llevó a Blake Griffin a los Pistons. Sin embargo, uno de los rumores que había sonado con fuerza era sobre el Rey, LeBron James. ESPN anunciaba que LeBron, una vez acabada la temporada y asumiendo que no seguirá en los Cavaliers, se reuniría con los Warriors con el objetivo de firmar por ellos. El jugador ha salido al paso para desmentir el rumor, llegándolo a tachar como una tontería.

"No tiene sentido"

"No tiene sentido, no hay historia" declaró LeBron. También admitió que cuando lo leyó por primera vez, su primer impulso fue echarse a reír. Sin embargo, James aclaró que el rumor no le hizo ninguna gracia, por el daño que pueden causar este tipo de noticias a mitad de temporada. "Creo que es una falta de respeto y un desprecio a lo que estoy intentando hacer aquí. Es una falta de respeto hacia mis compañeros y hacia el staff técnico. Lo único en lo que estoy centrado es en conseguir que este equipo se convierta en un aspirante real al título en los próximos meses", siguió LeBron, visiblemente molesto con el rumor infundido por ESPN.

Además, el alero de Ohio, con vistas hacia futuros rumores, aclaró ante las cámaras que "Todo lo que no oigas salir de mi boca, entonces es mentira. No me importa lo cercanas que sean las personas que hablan, si no soy yo el que lo dice entonces no es verdad". James es un habitual de las redes sociales, pero no había comentado nada con respecto del tema; LeBron creyó que era un asunto importante, y decidió comparecer ante los medios para aclararlo.

Situación de los Cavs

Gran parte del enfado de la estrella de los Cavaliers viene por las posibles consecuencias que tienen este tipo de rumores en la química interna del equipo. De hecho, la situación actual de la franquicia de Cleveland está lejos de ser la ideal, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Hace unos días, las redes estallaron al ser publicado el rumor de que muchos integrantes de la plantilla de los Cavs culpaban a Love de perderse un partido por lesión. Además, y al hilo con Kevin Love, el propio jugador tendrá que perderse las próximas ocho semanas por una fractura en la mano.

Sin embargo, no cabe duda de que LeBron pondrá todo lo que esté en su mano para llevar al equipo hacia su cuarta final consecutiva. Su actuación en lo referente a este rumor lo deja claro, no quiere despistes a estas alturas de la temporada, y menos con rumores que puedan dañar el devenir de la franquicia.