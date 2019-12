Glen Davis responde a las acusaciones por narcotráfico

El pasado sábado salió a la luz una noticia relacionada con un personaje ilustre de la NBA; Glen Davis. El jugador fue arrestado el día siete de febrero después de que la policía encontrara una gran cantidad de dinero en efectivo y en torno a un cuarto de kilo de marihuana en la habitación de un hotel de Maryland que habitaba. Al publicarse toda la información relacionada con el caso, Davis publicó un video en Instagram que después borraría.

El dueño del hotel donde se alojaba Davis percibió un olor a marihuana que provenía de la habitación del jugador. Al tocarle la puerta para saber qué ocurría, recibió como respuesta la famosa y malsonante expresión "F*uck off", por lo que decidió llamar a la policía. "Encontraron 126 gramos de marihuana. Además, también había un maletín $ 92.164 dólares americanos, junto con una libreta en la que el lenguaje utilizado es habitual entre los involucrados en la venta y distribución de narcotráficos" declaraba el teniente de la policía de Aberdeen, William Reiber a la cadena de televisión WMAR.

El arresto de aquel siete de febrero concluyó en los cargos de posesión y distribución de drogas sobre Davis, acusaciones que aún están pendientes. Según la WMAR, el juicio está programado para abril.

Lejos de guardar silencio, 'Big Baby' publicó un vídeo en su Instagram defendiéndose de las acusaciones. En dicho vídeo se puede ver al jugador comiendo, sentado junto a un maletín lleno de dinero y con el anillo de campeón que obtuvo con los Celtics en el interior. En lo referente a sus declaraciones, se defendió y aseguró que era inocente. "No os creáis toda esa m***** de internet. Tendré mi juicio. Están molestos porque un negro tiene dinero, tío".

"A lot of jump shots. A whole lotta jump shots"



Big Baby, with Popeye's and a briefcase full of cash, responds to the report he was charged with drug distribution (via @iambigbaby11) pic.twitter.com/tT4gRnnKJD