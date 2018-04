Resumen NBA: ya sólo falta un puesto por decidir

Google Plus

Gran noche la de la pasada madrugada, aunque con pocas sorpresas. Todos los que tenían que ganar sus respectivos partidos lo hicieron, por lo que vimos a los nuevos clasificados para postemporada. Sin embargo, nos dejan un empate entre los dos últimos por un único puesto, y además, por caprichos del calendario, éstos dos equipos se enfrentarán en el último día de temporada regular. Va a ser un miércoles muy divertido en Minnesota.

Toronto Raptors 108 - Detroit Pistons 98

Los Raptors no parecen bajar el ritmo, y están calentando motores para llegar a los playoffs con el máximo nivel de juego posible. La pasada noche se impusieron a unos Detroit Pistons que no contaban con sus máximas estrellas, ni Drummond ni Griffin, y que tuvieron en el rookie Luke Kenard a su máximo artillero. Con esto, los Raptors se quedan a un partido y una victoria para tratar de conseguir las 60 victorias en temporada regular, y aumentar y maquillar un poco más la que ya está siendo la mejor temporada de la historia del equipo (al menos en victorias).

Pistons: Lukke Kenard (20 puntos y siete rebotes) Reggie Jackson (16 puntos y nueve asistencias)

Raptors: Jonas Valanciunas (25 puntos y nueve rebotes) y DeMar DeRozan (16 puntos y siete asistencias)

Oklahoma City Thunder 115 - Miami Heat 93

En el partido disputado en Miami, había un equipo que se jugaba entrar en postemporada, y el otro no. Y eso se notó. Los Thunder jugaron con mayor intensidad todo el partido, y su estrella, Russell Westbrook, volvió a hacer un triple- doble y a guiar a su equipo a la victoria que les daba la clasificación. A unos Miami Heat que normalmente se les ve más intensos se les notó algo de desgana, además de algunas series horribles en el tiro por parte de sus jugadores (2-10 Dragic, 1-5 Ellington...). Los Thunder ya pueden respirar tranquilos y pensar en los posibles equipos que se encontrarán en playoffs.

Heat: Josh Richardson (18 puntos y tres rebotes) y Hassan Whiteside (16 puntos, ocho rebotes y tres tapones)

Thunder: Russell Westbrook (23 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias) y Paul George (27 puntos y tres rebotes)

Chicago Bulls 105 - Brooklyn Nets 114

Partido por la cola en el Barclays Center. Se enfrentaban dos equipos sin muchas aspiraciones ya, pero aún así, este partido dejó un dato para la historia personal de un jugador: Allan Crabbe. El jugador de los Nets tuvo la noche inspirada, y acabó metiendo más de 40 puntos en una noche que seguro recordará, con un 80% en tiros de campo. La buena noche de Crabbe sirvió para ganar a unos Bulls que están pensando ya en el Draft de este año, y está reservando a sus jugadores más propensos a las lesiones.

Nets: Allen Crabbe (41 puntos y cuatro asistencias) D'Angelo Russell (21 puntos, seis rebotes y 11 asistencias)

Bulls: Sean Kilpatrick (16 puntos y tres rebotes) y Cameron Payne (15 puntos y seis asistencias).

Cleveland Cavaliers 123 - New York Knicks 109

Los Cavaliers de LeBron James consiguieron una victoria más en la temporada para conseguir otra temporada de más de 50 victorias para 'El Rey'. A pesar de que no ha sido una temporada fácil en Cleveland, el equipo ha acabado consiguiendo el factor cancha, y ahora le tocará demostrar si tiene la capacidad que ha tenido otros años en playoffs. Los Knicks no mostraron demasiada pelea, y se hunden aún más en la clasificación. Otra temporada en el medio de la nada para la franquicia de Nueva York, que no parece que acabe de encontrar el rumbo.

Knicks: Michael Beasley (20 puntos y cuatro rebotes) y Frank Ntilikina (17 puntos, seis rebotes y cinco asistencias)

Cavaliers: LeBron James (26 puntos, seis rebotes y 11 asistencias) y Kevin Love (28 puntos y cinco rebotes)

Orlando Magic 86 - Milwaukee Bucks 102

Milwaukee se impuso a los Magic en un partido en casa, sin necesitar a Antetokoumpo, que anda renqueante de una lesión y está tratando de llegar en las mejores condiciones posibles a los playoffs del Este. El resto del equipo se bastó para ganar a unos Orlando Magic que no pelean, y en los que la falta de talento se ha hecho evidente, especialmente en los tramos finales de la temporada.

Bucks: Eric Bledsoe (20 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) y Jabari Parker (16 puntos y nueve rebotes)

Magic: Nikola Vucevic (17 puntos, 10 rebotes y siete asistencias) y Bismark Biyombo (14 puntos y seis rebotes).

Memphis Grizzlies 94 - Minnesota Timberwolves 113

Los Wolves necesitaban ganar este partido. Si bien es cierto que era contra unos Memphis Grizzlies que son uno de los peores equipos de la NBA ya perdieron hace poco un partido contra ellos, y precisamente por eso están en los problemas que están para clasificarse. Esto sigue siendo una competición muy intensa, y cualquier equipo puede darte el susto y ganarte, aunque la lógica te haga pensar que ganará el más fuerte de los dos equipos. Desde la vuelta de Jimmy Butler los Timberwolves son otro equipo. Juegan con una intensidad y un orden que no se vio en su ausencia. Es el jugador clave, y lo necesitarán si quieren ganar la final que tienen el miércoles por la noche.

Wolves: Karl-Anthony Towns (24 puntos, 18 rebotes) y Jeff Teague (24 puntos y ocho asistencias)

Grizzlies: Ben McLemore (18 puntos y siete rebotes) y Dillon Brooks (15 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias)

Sacramento Kings 85 - San Antonio Spurs 98

Otro equipo que necesitaba ganar, otro equipo que consiguió una victoria. Los San Antonio Spurs lograron clasificarse para la postemporada por 21º temporada consecutiva. Todo un hito histórico, y más teniendo en cuenta las condiciones en las que lo han hecho, con una plantilla en la que sus grandes exponentes van envejeciendo, y una de sus mayores estrellas, el candidato a MVP de la pasada temporada, Kawhi Leonard, está lesionado. El partido en sí no tuvo demasiada trascendencia. Los Spurs aún son mejor equipo que los Kings, y solamente defendiendo como ellos saben les bastó para acabar imponiéndose.

Spurs: LaMarcus Aldrige (15 puntos y 14 rebotes) Manu Ginobili (17 puntos, seis rebotes y cinco asistencias) y Rudy Gay (18 puntos y seis rebotes)

Kings: D'Aaron Fox (21 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias) y Willie Cauley-Stein (25 puntos y 10 rebotes)

Portland Trail Blazers 82 - Denver Nuggets 88

Los Nuggets siguen vivos, muy muy vivos. Tenían un partido difícil, contra unos Blazers que son terceros de su conferencia, y que no reservaron a ninguna de sus estrellas y fueron a por el partido en todo momento. Sin embargo, el equipo de Denver jugaba por algo más, con más ímpetu. Desde que perdieran varios partidos fáciles y se metieran en el lío que están ahora, los Nuggets han ganado ocho de los últimos 10 partidos, seis de ellos de manera consecutiva. Anoche volvieron a imponerse con un magistral Nikola Jokic, a pesar de la mala noche en el tiro de Jamal Murray. Por lo tanto, se jugarán el todo por el todo en un partido en Minnesota, para tratar de demostrar que no se les debió dar una oportunidad de remontada.

Nuggets: Nikola Jokic (15 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias) y Will Barton (22 puntos y siete rebotes)

Blazers: Damian Lillard (25 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias) y Yusuf Nurkic (20 puntos y 19 rebotes)

New Orleans Pelicans 113 - Los Angeles Clippers 100

Finalmente, Anthony Davis lo ha hecho. Desde la lesión de Cousins, ha conseguido meter a los Pelicans en playoffs. Esta pasada madrugada, además volvió a realizar un partidazo, especialmente en defensa, donde colocó cinco tapones e intimidó muchísimo a los interiores rivales, de los cuales solo DeAndre Jordan pareció hacerle frente quitándole algún que otro rebote. Buen partido también de Nikola Mirotic, que está realizando un gran final de temporada con los Pelicans, y ayudando mucho a Davis a abrir espacios con su tiro exterior. Un buen acierto traerle por parte de los de Nueva Orleans.

Clippers: Sindarius Thornwell (20 puntos y siete asistencias) Montrez Harrell (15 puntos, ocho rebotes y seis asistencias)

Pelicans: Anthony Davis (28 puntos, seis rebotes y cinco tapones) Nikola Mirotic (24 puntos y 16 rebotes)