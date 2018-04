New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs en vivo y en directo online en NBA 2018

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs en vivo, perteneciente a la última jornada de la temporada regular de la NBA 2017/18. El encuentro tendrá lugar en el Smoothie King Center a partir de las 02:00 horas.

Spurs y Pelicans se disputarán el 5° y 6° puesto. (Montaje: Santiago Arxé Carbona/VAVEL)

Toda la información del encuentro con la previa del partido New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs y la transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre los Pelicans y los Spurs data del 15 de marzo de este año en el AT&T Center. Los locales llegaban muy golpeados, pero a partir de un colosal LaMarcus Aldirdge (25 puntos y siete rebotes) se encargo de secar a Anthony Davis para darle la victoria a los de San Antonio por 98-93.

El Smoothie King Arena en un partido de Playoffs en 2015, entre Pelicans y Warriors / Foto: smoothiekingcenter.com

El Smoothie King Center de New Orleans, Louisiana, será la sede de este trascendental encuentro. Abierto en 1999, desde el 2002 alberga a la NBA, primero con los New Orleans Hornets y luego con los Pelicans. Con una capacidad de 16.867 espectadores, recibirá partidos de Playoffs por 8° vez tras la clasificación de los Pelicans. El estadio ha sido sede de los All-Star de 2008, 2014 y 2017.

Tras la sufrida victoria ante Sacramento, en los Spurs no estuvieron faltos de halagos hacía Manu Ginóbili (17 puntos, seis rebotes y cinco asistencias). Cuando le preguntaron a Pop sobre el argentino, dijo: "Ese es el trabajo de Manu. Salir y ser maravilloso, hasta que cumpla 43. Después empezará a bajar".

Los compañeros también hablaron de Ginóbili: Rudy Gay fue más allá y dijo que "era uno de los compañeros más inteligentes que había tenido", además de que "necesito una transfusión de su sangre", aplaudiendo el espíritu competitivo de Manu.

Gentry y Davis en una charla durante un encuentro / Foto: Getty Images

Alvin Gentry habló con la prensa tras la victoria ante los Clippers del último lunes, que supuso la clasificación a los Playoffs tres años después. "Estamos felices, pero tenemos otro juego más por jugar y es uno importante. Tenemos que reagruparnos y estar listos para jugar nuestro último partido" cerró, haciendo referencia al partido contra los Spurs.

Anthony Davis fue otro de los que pasó por los micrófonos y se mantuvo en la misma línea que Gentry, ya que afirmó que "se siente bien, pero sabemos que no hemos terminado. Nuestro objetivo no es solo llegar acá, sino hacer algo de ruido" y concluyó qué, aunque no les importa el rival de playoffs, "queremos tener la ventaja de campo, entonces tenemos que salir y tratar de ganar el miércoles"

Los Spurs han alcanzado los Playoffs, pero ellos lo han hecho por 21 años seguidos y se encuentran a uno del récord histórico. Desde que Tim Duncan ha sido #1 del Draft, los dirigidos por Gregg Popovich nunca se han ausentado de la eliminatoria por el título. Kawhi Leonard seguirá siendo la única baja de San Antonio, el único de los 30 equipos de la NBA que ha mantenido su roster intacto durante toda la 2017/18.

Los Pelicans han clasificado a la postemporada por primera vez en tres años y serán los segundos Playoffs de Anthony Davis. En 2015 fueron barridos por los Warriors 4-0, pero ahora intentarán tener mejor suerte. Sin Cousins, Frank Jackson ni Ajinca para el resto de la temporada, la única duda para el encuentro es Ian Clark, quien se retiró lesionado ante los Clippers.

Aldridge en un partido ante los Miami Heat (Foto: NBA.com)

Atentos en el partido de los New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs en vivo a: LaMarcus Aldridge de los Spurs: El ala-pívot está terminando su mejor temporada regular como profesional cuando menos se lo esperaba. 23,3 puntos, 8,5 rebotes, 2,1 asistencias y un 51% de campo lo avalan, siendo con diferencia el mejor jugador del equipo en el curso.

Davis se postula al MVP y fue el gran responsable de la temporada del equipo / Foto: Getty Images

Atentos en el partido de los New Orleans Pelicans vs San Antonio Spurs en vivo a: Anthony Davis de los Pelicans: "La ceja" se confirmó como el mejor interno de la NBA y cumplió con su palabra de llevar al equipo a Playoffs. Con promedios de 28,2 puntos, 11 rebotes, 2,3 asistencias y un destacado 53,5% de campo, el ex Kentucky se postula como uno de los candidatos más serios al MVP.

Gregg Popovich lo hizo una vez más: Los Spurs jugarán Playoffs / Foto: Getty Images

Pop se mostró feliz cuando le consultaron sus sensaciones sobre llegar a Playoffs por 21° temporada consecutiva: "Es maravilloso" afirmó en la rueda de prensa postpartido. Además, se encargó de resaltar el trabajo del equipo en general, entendiendo los traspiés que hubo durante el año.

Alvin Gentry sonríe: Bajo su tutela, los Pelicans alcanzaron los Playoffs por primera vez / Foto: NBA.com

Gentry fue otro de los que habló muy bien de un jugador suyo, en este caso de Anthony Davis: Para el entrenador, si hubieran alcanzado las 50 victorias, "hubiera sido elegido MVP. Ha tenido una temporada espectacular, pero este año ha habido mucha competencia con Harden y LeBron”. Lo cierto es que Davis fue uno de los jugadores más destacados de esta temporada y se llevará más de un voto por el Jugador Mas Valioso.

Esta no es la primera vez que se enfrentarán en una última jornada. Sin ir más lejos, en 2015 unos Spurs ya clasificados visitaban a los Pelicans que necesitaban imperiosamente ganar para entrar a Playoffs, ya que si perdían entraban los Thunder. Afortunadamente para ellos y gracias a los 31 puntos de Anthony Davis, los dirigidos por Monty Williams ganaban por 108-103 y alcanzaban la postemporada, aunque luego perderían por 4-0 ante los Warriors.

Desde que New Orleans tiene equipo en la NBA, en la temporada 2002/2003, se han enfrentado 59 veces en regular season ante los Spurs, con un balance favorable a los texanos de 43-16.

Los Pelicans dependen de si mismos para asegurar el sexto puesto y depende de ciertos resultados para quedar cuartos. Sin embargo, si pierden y se dan otras combinaciones pueden caer hasta la octava posición.

Lo mismo aplica para los Spurs, quienes pueden ser desde cuartos a octavos. Sin Kawhi Leonard, un enfrentamiento ante Rockets o Warriors parece el final para ellos, pero si ganan y enfrentan a Portland o Utah, los dirigidos por Popovich tendrían más chances de llegar a la segunda ronda.