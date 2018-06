Marvin Bagley III se compromete con Puma

Google Plus

El mundo del baloncesto ha sido dominado por dos grandes marcas durante los últimos años, en lo que a patrocinios corresponde. Nike y Adidas son dos gigantes del mundo del deporte que han logrado acaparar a casi todos los grandes jugadores de la NBA; sin embargo, la firma de Stephen Curry con Under Armour y esta noticia sobre la incursión de Puma pueden hacer tambalear la hegemonía de los dos titanes de cara al futuro. En el caso de Puma, han conseguido firmar a uno de los jugadores más prometedores del próximo draft, Marvin Bagley III con un contrato de cinco años.

Historia de Puma en la NBA

Hasta el momento, la marca Puma no tenía representación en la mejor liga de baloncesto del mundo a pesar de ser una de las grandes marcas deportivas a nivel mundial. El primer (y último) jugador perteneciente a la NBA que firmó con Puma fue Vince Carter en un mega contrato de diez años a razón de la friolera de 50 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo no siguió su curso como se esperaba, y ambas partes rompieron su relación cuando todavía no habían pasado dos temporadas.

Desde aquel momento, Puma se ha mantenido al margen y se ha centrado más en mantener su infraestructura como marca, además de introducirse en una variedad de deportes muy amplia, como el fútbol o el atletismo. Es por ello por lo que la firma de Bagley III por la marca ha saltado como una gran sorpresa entre los expertos, y sobre todo dada la buena relación que mantenía el jugador con Nike.

Vistas al futuro

La firma de Bagley III no será la última por parte de Puma, que tiene la intención de negociar con más jugadores presentes en el draft de 2018. De hecho, la marca pretende firmar también a jugadores consagrados de la liga una vez hayan estableciendo los cimientos con los jóvenes jugadores del presente draft.

La entrada de la marca a la NBA obligará a Adidas y Nike a estar más alerta que nunca, dado que Puma buscará obtener los patrocinios de aquellos jugadores que acaban contrato.