Guía NBA Draft 2018: Sacramento Kings, ante la oportunidad de renacer

Los Sacramento Kings llevan 12 años sin entrar a los playoffs, con numerosas reconstrucciones y varias elecciones del draft que han resultado en fiasco. Thomas Robinson, Nik Stauskas y Ben McLemore son algunas de las decepciones que se han llevado los californianos en los últimos años, todos seleccionados en posiciones muy altas del draft. Sin embargo, este año puede ser diferente, puede ser el verano en el que las cosas empiecen a tornarse para los Kings si consiguen realizar una buena elección o un buen movimiento con su segunda posición en el draft del presente año.

Necesidades y posibles elecciones

Los Sacramento Kings tienen en plantilla a numerosos jugadores repletos de talento, pero necesitan reforzarse casi en cualquier posición. Se da por hecho que los Phoenix Suns seleccionarán a DeAndre Ayton tras sus declaraciones, aunque el abanico de posibilidades que tienen los de Sacramento sigue siendo enorme.

Opción más segura: Luka Dončić

En primer lugar, la opción más lógica y siguiendo la regla de seleccionar al mejor jugador disponible sería escoger a Luka Dončić. El esloveno llevaría a una nueva dimensión a la franquicia de Sacramento. Un backourt con De’Aaron Fox, Bogdan Bogdanovic y Buddy Hield podría resultar letal en unos años, a pesar de las visibles carencias defensivas que tendrían.

No cabe duda de que Dončić es un jugador especial, un jugador que ha dominado Europa con tan sólo 19 años ganando todo lo que ha disputado. Su versatilidad y capacidad de jugar junto a un segundo base es una posibilidad que debería gustar en Sacramento, dada la confianza que han depositado en Fox. Además, el techo del esloveno no parece tener límites; si mejora físicamente como es habitual en la NBA evolucionará también en defensa, y podría llegar a convertirse en un jugador con influencia en todos los aspectos del juego.

Los Sacramento Kings, sin embargo, son una franquicia que no siempre opta por la opción más coherente. Después de la final de la Euroleague saltaron rumores que afirmaban que tanto los Kings como los Hawks en tercera posición podrían 'pasar' del esloveno para seleccionar a uno de los interiores americanos disponibles. El desempeño de Dončić en la NBA no es una garantía, pero no seleccionar a uno de los mejores 'prospects' europeos de la historia puede llegar a ser recordado como uno de los mayores fiascos del draft.

Luka Dončić, en un encuentro con Eslovenia. Foto: AP Photo

Opción más lógica para los expertos: Marvin Bagley III

Marvin Bagley III parece ser el jugador que los expertos ven más posible para los Kings en segunda posición. El talento y potencial ofensivo que tiene Bagley es uno de los mejores del draft, y los Kings necesitan encarecidamente un '4' para acompañar a Cauley-Stein. Su campaña en Duke ha sido magnífica, y se ha confirmado como uno de los candidatos a ser elegido con el número 1, pero se han puesto de manifiesto algunas de sus debilidades. Una de las principales carencias de su juego es la defensa y su envergadura, lo que le convierten en un 'pick' algo arriesgado. Además, también se duda sobre la posición en la que jugará en la NBA, aunque su mejora en el tiro de 3 ha disipado algunas de las dudas relacionadas con su adaptación a la liga.

Teniendo en cuenta la situación de los Kings, que llevan 12 años sin entrar a playoffs y con dudosos 'picks' en posiciones altas, la elección de Bagley III no parece ser la más adecuada para una franquicia que necesita mejora sobre todo en la faceta defensiva. Sin embargo, el talento ofensivo y el 'hustle' que proporciona Bagley III pueden resultar atractivos para los de California.

Marvin Bagley III será uno de los nombres estelares de la noche. Foto: AP Photo

Opción con más potencial: Jaren Jackson Jr.

El nombre de Jaren Jackson Jr. ha ido ganando fuerza en las últimas semanas, sobre todo después de realizar un 'workout' monstruoso con los Phoenix Suns. El jugador, un ala-pívot de 211 centímetros de altura y gran envergadura cumple todos los requisitos para ser un hombre alto perfecto en la NBA moderna. Jackson Jr. en un jugar tremendamente rápido y ágil para su altura, capaz de defender varias posiciones, y con un potencial ofensivo que, aún estando bastante verde, no parece tener límites. Sacramento se presupone como uno de los equipos más adecuados para él, y a los Kings les hace falta un jugador de su perfil.

La pareja que puede formar con Cauley-Stein en la capital californiana puede ser fuente de muchas alegrías en el futuro, especialmente en el aspecto defensivo. Sin embargo, y como todos los 'prospects', Jackson Jr. también tiene carencias, y destaca por encima de las demás el hecho de que es todavía un jugador bastante inmaduro, tanto físicamente como en su juego. Con la situación de Sacramento en mente, es difícil imaginar que tendrán la paciencia de desarrollar el juego de Jackson Jr., y es previsible que seleccionarán a un jugador que asegure un buen rendimiento desde el primer partido.

Jaren Jackson Jr. es uno de los jugadores con mayor potencial. Foto: @jarenjacksonjr ‏

Otras opciones: Michael Porter Jr, Mohamed Bamba, Trae Young

Además de los jugadores mencionados, cabe la posibilidad de que los imprevisibles Kings realicen otra elección más inesperada. En primer lugar, Michael Porter Jr. es una de las mayores incógnitas de cara a la noche del draft. El jugador se ha perdido toda la temporada por una lesión de cadera, por lo que llegará a la NBA sin apenas experiencia universitaria. Sin embargo, los Kings podrían agradecer mucho un jugador con sus características, un alero de condiciones físicas excepcionales para dominar y ser productivo desde el primer momento.

Michael Porter Jr. se ha perdido toda la temporada por una lesión en la cadera. Foto: Getty Images

Por otro lado, otro de los 'prospects' más enigmáticos a priori es Mohamed Bamba, una auténtica bestia de 216 centímetros y con una envergadura mayor que al de Rudy Gobert. Dichos números y su capacidad de dominar el juego en defensa son argumentos suficientes para justificar su elección en el top 5. En lo referente a los Kings, quizás el hecho de tener a Cauley-Stein como pívot joven por desarrollar les eche para atrás a la hora de seleccionar a Bamba.

Finalmente, y como opción más remota, se encuentra Trae Young. No sería la primera vez que la franquicia de Sacramento sorprende con una elección de este calibre, pero la realidad es que los Kings no necesitan un escolta de las características de Young. Con Fox, Bogdanovic y Hield en plantilla, la anotación no será un problema para el equipo, y el perfil de Young no es precisamente el de un especialista defensivo.

¿Traspaso?

Los Sacramento Kings son probablemente la franquicia más imprevisible de toda la liga, y además de sorprender con su elección, también podrían llevar a cabo un traspaso con su 'pick' 2. Los rumores de las últimas semanas y sobre todo la posible salida de Kawhi Leonard de los Spurs han provocado un aluvión de especulaciones con respecto a los Kings y lo que pueden hacer con su elección del draft. De hecho, Adrian Wojnarowski aseguró que los de Sacramento son una de las franquicias más interesadas en hacerse con los servicios de Leonard, y obviamente el 'pick' 2 entraría en el hipotético traspaso con los Spurs.

El riesgo de un posible traspaso por Kawhi Leonard es que el jugador entrará en la última temporada de su contrato, por lo que los Kings no tendrían ninguna garantía de quedarse al jugador tras la próxima campaña. Por tanto, ¿estarán dispuestos a dar su 'pick' 2 por una estrella que termina contrato?