Guía NBA Draft 2018: Análisis de los jugadores de lotería (parte I)

El draft de la NBA es siempre uno de los eventos más esperados del año. Muchas son las franquicias que esperan que sus futuras estrellas sean escogidas, y muchos los aficionados que están ilusionados por saber que jugadores tendrá su equipo. Por ello, hay que destacar cuales son los principales jugadores candidatos a salir en los puestos de lotería (del uno al catorce), que son los que más probablemente marcarán el futuro de la liga en los próximos años.

DeAndre Ayton. Arizona, Freshman. Pívot.

Ayton es posiblemente una de las mayores perlas de este draft. Una elección que a simple vista será acertada, ya que el jugador ha sido dominante en toda su carrera, y aspira a serlo también en la NBA. Un pívot grande, con buena envergadura, y unos instintos y capacidades para anotar que son de fuera de serie. Es capaz de dominar imponiendo su físico, pero también alternando juego en el interior y en el exterior de la zona. Tiene todo lo que se le puede pedir a un pívot moderno. Debe mejorar algunos puntos de su juego, pero especialmente la defensa. Su desplazamiento lateral es algo lento, y sufre si se enfrenta a aleros más rápidos que él. Sin embargo, se le ven instintos de buen taponador, y es un defensor de aro más que aceptable si se pone serio. Algunos dicen que debería ser la mezcla perfecta entre Olajuwon y Shaquille O'Neal. Exageraciones, por supuesto, pero su potencial de pívot dominante en la liga, unido a las necesidades de los equipos, le hará salir muy probablemente en el primer puesto de este Draft 2018.

Marvin Bagley. Duke, Freshman. Ala pívot.

Este interior de los Blue Devils no ha dejado indiferente a nadie. Pese a que ha tenido una temporada algo irregular por tramos, se ha visto que es y va a ser un jugador excepcional. Sus recursos en ataque son prácticamente ilimitados, y su físico, privilegiado. Capaz de coger dos o tres rebotes seguidos, parece que este jugador no conoce la fatiga. Desarrollado además por Coach K, conocido más que de sobra por su gran capacidad, es un perfil Chris Bosh mejorado. Jugador increíblemente rápido y coordinado para su tamaño, es capaz de generar juego y abrir espacios si fuese necesario. No ha tenido una temporada muy buena en porcentajes de tres, pero se le ven sobradas aptitudes para ser determinante también desde allí. Su punto débil es claramente la defensa. Sin muchos instintos, parece incapaz de ir a una ayuda correctamente. No va a tener muchos problemas con esto para salir muy muy arriba, ya que su talento ofensivo apenas tiene rivalidad en esta camada, y será sin duda alguna una de las primeras elecciones.

Luka Doncic. Internacional (Real Madrid). Base/Escolta

El jugador del Real Madrid es una de las mayores perlas europeas de todos los tiempos. Su talento en Europa es ya desbordante, habiendo ganado prácticamente todos los trofeos individuales y colectivos por ganar en el viejo continente. De talento desbordante, y madurez sin igual, es un jugador que parece llamado a marcar una época en el equipo que le elija. Buen físico, grande, con un tiro exterior muy bueno, imprescindible para domar la liga americana. Pero también es un jugador hábil en las penetraciones, en el uno contra uno… Rebotea muy bien y asiste mejor todavía. En el Madrid es en general un buen defensor, especialmente en las ayudas, pero todo parece indicar que tendrá más problemas en la NBA, especialmente contra jugadores muy físicos. El no haber jugado en la NCAA no debería pasarle factura, pues ha jugado a máximo nivel contra profesionales, en dos de las mejores competiciones del mundo si apartamos a la NBA. Capaz de liderar a un equipo, y con un entendimiento del juego impropio de un jugador de su edad, será clave en cualquier equipo en el que recale. Lo único que le sacaría del Top - 2 son las dudas sobre su físico, sumado al recelo por los extranjeros predominante en los GM de la liga, además del posible ascenso de otros jugadores de su camada.

Michael Porter Jr. Missouri. Freshman. Alero/Ala-pívot

Uno de los grandes talentos de este Draft está lleno de incógnitas. A principios de la temporada universitaria se postulaba como uno de los favoritos al número uno. En el instituto había arrasado, y muchos veían en él ya una futura estrella. Sin embargo, todo se truncó en el primer partido del año. Una lesión en la espalda le ha tenido fuera prácticamente toda la temporada, y su vuelta a la acción fue probablemente precipitada, y se le vio algo torpe y lento. Además, en los workouts previos al día 21, está dando más dudas de las que despeja. Parece que su físico sigue limitado, y ha tenido que suspender entrenamientos por un dolor en la cadera. Todo esto no hace sino aumentar las dudas existentes sobre su físico. Aún así, podría acabar saliendo muy arriba. Las razones son evidentes: es un talento descomunal. En el instituto ya era comparado con Kevin Durant. La comparación es injusta para alguien que aún no ha debutado, pero sí se da un aire en ese perfil de jugador. Un físico privilegiado, es rápido y ágil. Puede generar sus propio tiro, y anotar en cualquier situación y desde cualquier posición. Su gran envergadura además, le permite ser más que útil en defensa, y es un gran finalizador al contraataque. No le faltarán novias, pues. Quizá los equipos que necesitan jugadores para ya no se arriesguen, pero si empieza a caer, seguro que algún equipo se anima, vía traspaso o en su propia elección. Sea para bien, o para mal, se hablará mucho de Porter Jr. y este draft.

Mohamed Bamba . Texas. Freshman. Pívot.

Sin duda alguna, el espécimen físico más impresionante de este draft. Un jugador de brazos largos, muy muy muy largos. Fue medida su envergadura en el combine, resultando la mayor medida jamás en la liga. Unos 2'43 metros de envergadura hacen que este jugador tenga también la mayor envergadura de la liga, superando a Rudy Gobert, un auténtico monstruo también en este ámbito. Con este tamaño, y lo mostrado en su paso por la universidad, a buen seguro será un defensor increíble. Tiene una de las mayores cifras de tapones de la NCAA, y además mantiene muy bien la defensa en el exterior, contra rivales más pequeños. Siempre se ha dicho de este jugador que está algo verde en ataque, y que si mejorase ahí podría ser un escándalo de jugador. Además, en los últimos workouts en los que ha participado con los equipos, parece estar impresionando, especialmente por su faceta ofensiva. Está trabajando para ganar recursos en ataque y se le ven maneras, por lo que está escalando rápidamente puestos en los mocks. Según las necesidades de los equipos cuando estén eligiendo, es un jugador que difícilmente saldrá del top - 5.

Jarren Jackson Jr. Michigan State. Freshman. Pívot.

Otro interior en este draft que ocupará a buen seguro alguna de las primeras posiciones. Un interior muy sólido que es determinante en defensa, uno de los mejores en este apartado. Su aporte puede ser como pívot moderno, aunque le falta un poco de tiro para ser un interior completo. Es un gran taponador y un magnífico reboteador, y un valor muy seguro para el equipo que le escoja. Tiene un tiro exterior aceptable si es capaz de tirar sólo, y puede mejorar en este apartado. Aportará defensa desde los primeros días, y su físico es muy interesante para desarollar un jugador moderno, del tipo Clint Capela. Podrá aportar al rebote en ataque, y a finalizar pick and roll. Muy posiblemente salga pronto, ya que sus capacidades son muy demandadas para el puesto que puede ocupar.

Mikal Bridges. Villanova. Junior. Alero.

Vienen varios aleros versátiles y útiles en este draft, y quizá Mikal es el más completo de ellos. Campeón de NCAA con Villanova, es un jugador a tener muy en cuenta. Es buen atacante y buen defensor, con un tiro de tres aceptable y capacidades de rebote e intimidación. Pero su mayor virtud, es lo que puede aportar desde ya. Jugador de tercer año, tiene un estilo de juego muy madurado, y probablemente pueda ser titular desde prácticamente el día en el que es escogido. Un buen aporte para los equipos que están ya en plena lucha, y que tienen equipos más desarrollados, como Cavs o Sixers, e incluso Grizzlies si decidieran bajar algunas plazas. Puede ganar más recursos en ataque para convertirse en un jugador más completo, y probablemente le falten kilos y fuerza para competir con los aleros más dominantes en la liga. Un jugador claramente candidato a top 10, que probablemente caerá en un equipo más desarrollado y con interés por competir pronto.

Miles Bridges. Michigan State. Sophomore. Alero.

Compañero de Jarren Jackson, éste le ha quitado mucho protagonismo según ha ido pasando el año. Un fantástico finalizador, sus mates están presentes siempre en las repeticiones semanales de la NCAA. Sin embargo, todo ese potencial físico debe desarrollarlo hacia un juego más completo. Algo inconsistente en la mayoría de situaciones, el jugador tiene una versatilidad en defensa que puede ser realmente útil. Domina un poco de todo, pero no es especialista en nada, por lo que difícilmente puede tener un papel estelar en la liga. Con paciencia y algo de formación, se puede convertir ese físico espectacular en un jugador clave para casi cualquier tipo de equipo. Le falta por definir un poco la posición (está entre alero/ala-pívot) pero la ausencia de posiciones tradicionales cada vez más presente en la NBA de hoy en día puede venirle bien en este aspecto. A pesar de todo esto, debería ser un jugador claro para salir en posiciones de lotería del próximo draft.

Trae Young. Oklahoma. Freshman. Base

Uno de los jugadores más polarizantes del draft. Muchos lo aman, y otros muchos le odian. El porqué de todo esto es fácil de entender: es el típico tirador universitario. Ha sido el máximo anotador de la temporada en la NCAA, y su equipo ha dependido completamente de él en cada partido. Muy mal acompañado, se ha visto obligado siempre a tirar del carro, lo que ha hecho que muestre continuamente todas sus virtudes y defectos. Es un excelso tirador de tres, con un rango casi ilimitado, que trasladará a la NBA sin el menor de los problemas. La cantidad de tiros que es capaz de anotar, independientemente de lo malos que sean, recuerdan inevitablemente a Stephen Curry como el perfil al que es capaz de aspirar este jugador. Son muchas las pegas que puede tener . Es muy bajo y delgado, quizá demasiado para no ser un continuo agujero en defensa llegue al equipo que llegue. Tiene poca envergadura, y muy poca capacidad defensiva a día de hoy. Comete además muchas pérdidas, pero esto puede ser debido principalmente a la cantidad de juego que pasaba por sus manos. Algún equipo se la jugará por él a buen seguro, especialmente teniendo en cuenta que apenas hay un par de bases de nivel en este Draft, y que si un equipo tiene alguna necesidad urgente en esta posición, Trae deba ser uno de los principales candidatos.

Wendell Carter Jr. Duke. Freshman. Pívot.

El complemento perfecto para Bagley en los Blue Devils. El jugador es un interior de perfil defensivo, que ha sabido ceder el protagonismo a su compañero y convertirse en un buen acompañante. El jugador no ha contado con prácticamente nada de peso en ataque, contando para esto con su compañero en el interior de Duke. Se le ha visto como un buen protector de aro, que puede finalizar en la canasta rival, y con capacidades de movilidad para ser un defensor más que decente. Sin embargo, apenas se le han visto características útiles para desarrollar en un juego de ataque, y la presencia de su poderoso compañero ha hecho que esté algo atrasado en este aspecto. Le falta tamaño para ser quizá un pívot dominante de la liga. Tiene capacidades para desarrollar su tiro y convertirse también en un jugador útil. Si van saliendo los interiores, quizá aparezca muy arriba en draft.