NBA Draft 2018: Philadelphia 76ers, continúa el proceso

El Draft de la NBA dará comienzo el próximo jueves 21 de junio en el Barclays Center, hogar de los Brooklyn Nets y localización habitual para esta noche tan especial. Será una jornada muy diferente para unos Sixers que están viendo florecer el proceso y que no contarán con una elección entre las tres mejores posiciones desde 2013. A base de sus propias estrategias iniciadas por Sam Hinkie, han conseguido posicionarse como uno de los favoritos al título para la próxima campaña mientras que en la pasada, finalizaron en cuarta posición cayendo en segunda ronda ante unos Celtics que sorprendieron a más de uno.

Este año poseerán la décima elección gracias al traspaso de Michael Carter-Williams a Milwaukee Bucks donde llegaba un pick originalmente de Los Angeles Lakers. No se les ha dado mal en estos últimos años las selecciones de jugadores procedentes no solo de las universidades estadounidenses y siguiendo los mismos pasos podrían añadir una nueva pieza interesante a un puzzle que pinta mejor que nunca.

¿Mantendrán la elección número 10?

A estas alturas, puede suceder cualquier cosa. En las últimas horas ha salido el rumor de que los Sixers estarían buscando un traspaso para poder posicionarse entre las cinco mejores elecciones. Al igual que sucedió la pasada temporada, estarían buscando escalar puestos para poder mejorar sus opciones y su abanico de posibilidades. Por otro lado, sigue habiendo especulaciones sobre un posible intercambio con otras franquicias para poder añadir una nueva estrella al proceso. Kawhi Leonard es el principal nombre que buscan en la ciudad del amor fraternal.

Los Sixers podrían utilizar su pick para buscar un traspaso por Leonard. | Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE

Tras hacerse público su deseo de marcharse de la franquicia tejana, los Sixers han comenzado a mover sus cartas para intentar añadirlo a su plantilla y buscar el título de campeón del Este y luchar contra las poderosas franquicias del Oeste como Golden State o Houston por el anillo de campeón. No obstante, no tendría por qué ser únicamente Kawhi Leonard el objetivo. Hay muchas otras estrellas que podrían salir por una elección del Draft y un par de jugadores. Los Sixers deben explorar sus opciones y seleccionar la mejor teniendo en mente lograr el camino más corto hacia levantar de nuevo el Larry O’Brien.

¿Qué necesitan reforzar?

Si hay algo que ha diferenciado a los Sixers del resto de franquicias y que se ha podido ver en la pasada campaña, es que han sabido rodear a sus estrellas de jugadores complementarios que encajan a la perfección con su estilo de juego. Por tanto, en el Draft deben buscar más de lo mismo. Ben Simmons y Joel Embiid son las dos principales caras de la franquicia, y todo lo que sea facilitarles el trabajo se traducirá en buenos resultados para los Sixers. Algo que ha funcionado bien durante la anterior campaña fue rodear a estos dos jugadores de buenos tiradores.

No deben irse más allá de sus necesidades y verse cortejados por jugadores con mayor impacto mediático como podrían ser Trae Young o Collin Sexton. Deben mirar primero por añadir a un jugador capaz de defender varias posiciones y mantener así la buena defensa de Philadelphia que se posicionó con el tercer mejor rating defensivo en temporada regular; al mismo tiempo que buenos tiradores a los que puedan encontrar debido a los espacios que abren jugadores como Simmons que constantemente está buscando hacer daño en la pintura. Un two-way player que pueda destacar tanto en defensa como en ataque. Hay dos nombres especialmente que podrían encajar a la perfección en estos planes y a los que analizaremos brevemente a continuación.

¿A quién deben seleccionar los Sixers?

La lista parece reducirse a dos nombres si seguimos a rajatabla sus necesidades. Mikel Bridges y Miles Bridges son los dos jugadores que tienen más papeletas para acabar vistiendo la camiseta de Philadelphia la próxima temporada. Cuentan con estilos de juego bastante similares aunque existen grandes diferencias entre ambos. Presentan dos distintas historias que podrían encajar a la perfección en el esquema de Brett Brown. No existe un gran margen de error entre ambos y todo apunta a que entre estos dos chicos estará el dilema que se cueca en las oficinas de los Sixers durante la noche del Draft.

Mikal Bridges es uno de los prospects más interesantes para Philadelphia. | Foto: Tom Pennington/Getty Images North America

Por un lado tenemos a Mikal Bridges, que ha sido campeón de la NCAA con Villanova tras una gran temporada en su tercer año en el baloncesto universitario. Los Sixers podrían estar interesados en apostar por el talento formado en la región con un Bridges que ha mejorado sustancialmente sus números con respecto a sus dos temporadas anteriores en Villanova. Tras la salida de Josh Hart a la NBA, tomó mayores galones ofensivos, lo que le permitió pasar de 9.8 puntos por partido a 17.7. Encaja en esa definición de ‘3-and-D’ que los Sixers tanto ansían. Su gran tiro de tres no es lo que sobresalta principalmente, hablamos de uno de los mejores defensores de esta camada y cuenta con una envergadura muy favorable para poder cubrir varias posiciones con éxito. No tiene problemas en los cambios defensivos y suele sacar provecho de sus emparejamientos. Esos 215 centímetros de envergadura le han hecho convertirse en un prospect ideal para este nuevo baloncesto moderno y podría ser de gran ayuda en unos Sixers muy versátiles en defensa. Su capacidad atlética y sus medidas le permiten ser una gran amenaza incluso cuando penetra hacia canasta.

Miles Bridges se presenta como una gran segunda opción. | Foto: Gregory Shamus/Getty Images North America

Miles Bridges pudo haberse presentado al Draft el pasado año tras haber recibido grandes valoraciones y estar proyectado como una elección segura de lotería. Sin embargo, decidió volver un año más a Michigan State para buscar ganar el campeonato. No logró su cometido y ese gran cambio esperado de un freshman que tanto prometía a un jugador que sobresale sobre los demás, nunca llegó a producirse. Pero eso no resta tanto a uno de los nombres que más destacan por su gran capacidad atlética y su explosividad. Tiene todos los factores necesarios para tener un impacto inmediato en cualquier equipo de la NBA. Miles Bridges está catalogado como una estrella en proceso, que tendrá que trabajar algo más que un Mikal que ha demostrado algo más en sus tres años en el baloncesto universitario. Su envergadura de 2,04 metros le convierte en un defensor menos capacitado en comparación al prospect de Villanova y su tiro de tres no es el más efectivo de todos. Pasó de un 38% en su primera temporada a un 36% en la segunda. Todos estos factores le hacen perder peso con respecto a Mikal, aunque todavía puede demostrar que su techo es mucho más alto.