Chris Paul cree que LeBron James acabará en Los Angeles

La marcha de LeBron James de Cleveland Cavaliers este verano está dando mucho de que hablar. Con la vista puesta ahora mismo en el draft 2018, en la NBA no se para de hablar del posible destino del de Akron.

A Chris Paul le encantaría tener de compañero en Houston Rockets a LeBron James, ¿y a quién no? Sabe que es su gran oportunidad para llegar a sus primeras finales de la NBA y poder conseguir el anillo. Por ello, desde que la franquicia texana quedara eliminada de playoff a manos de Golden State Warriors, el base de Rockets ha intentado reclutar a su amigo de Akron.

Pero no es sencillo. Chris Paul lo sabe y ya ha dicho a los suyos que no tengan demasiadas esperanzas en ver a LeBron vestido de rojo Rocket. Así lo anunció Stephen A. Smith en su podcast de ESPN:

"Chris Paul le está diciendo a su gente que LeBron no está intentando venir a Houston, él quiere estar en L.A.", afirmó Smith.

El empeño de Chris Paul

CP3 no tiene otra cosa en la cabeza que no sea LeBron James. Le quiere sí o sí. Está más centrado en atraer al de Akron a Houston que de su propia agencia libre. Adrian Wojnarowski lo ha sabido de primera mano:

"Alguien cercano a él (a Chris Paul) me dijo: 'Chris Paul ha centrado toda su atención en reclutar a LeBron James, como nunca ha centrado su atención por nada en esta liga'", dijo Woj.

Le tiene entre ceja y ceja. LeBron es su amigo y su salto hacia el anillo de campeón de la NBA. Pero sabe que no es fácil. James tiene su cabeza puesta en Los Angeles y precisamente Houston no es un lugar de destino que le agrade. Marla Ridenour, periodista del Akron Beacon Journal, habló la semana pasada con ESPN Radio y fue clara.

"He oído esto de sus propios labios cuando estábamos en Houston esta temporada. A él (LeBron) no le gusta Houston como ciudad. Entonces, esto requeriría que se moviera a un sitio que no le vuelve loco", avisaba Ridenour.

LeBron James tiene claro que contará con su familia para tomar esta decisión y Houston no parece un destino que les interese. Los intentos de Chris Paul, por el momento, están siendo en balde. LeBron quiere ir a Los Angeles, CP3 lo sabe y ya se va haciendo a la idea de que no jugará junto a su amigo de Akron esta temporada.